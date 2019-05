First Workplaces elige a Miguel de Frutos como nuevo director de Expansión en España y Portugal Comunicae

viernes, 31 de mayo de 2019, 12:05 h (CET) La compañía refuerza así su equipo de cara a la implantación de un ambicioso plan de expansión que desarrollará durante los próximos tres años, con el que se abrirán 20 nuevos centros en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, hasta alcanzar una superficie de más de 70.000 metros cuadrados Miguel de Frutos ha sido nombrado nuevo director de Expansión de First Workplaces -antes Busining-, el primer operador de capital español en el sector de los workspaces en España, con una superficie de 23.000 metros cuadrados en los ocho edificios actualmente contratados.

Su nombramiento en First Workplaces refuerza el equipo de la compañía de cara a la implementación de un nuevo plan de expansión que se desarrollará durante los próximos tres años en España y Portugal, con el que se abrirán 20 nuevos centros en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao hasta alcanzar una superficie de más de 70.000 metros cuadrados.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de formación, de Frutos cuenta con más de 13 años de experiencia en desarrollo, financiación y gestión de proyectos de oficinas, hoteleros e inmobiliarios. Además es project manager internacional de edificación singular e infraestructuras en régimen de Concesión.

Antes de su paso por First Workplaces, desempeñó diferentes puestos de responsabilidad en el sector, ejerciendo en IWG España (Regus-Spaces), como senior development manager. Anteriormente ejerció como consultor senior técnico-inmobiliario en Abama Ritz-Carlton de Tenerife y como jefe de proyectos internacional en Acciona Concesiones, desempeñando temporalmente funciones de director de Explotación de la concesionaria del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes y director de Operación y Mantenimiento en Windsor Essex Mobility Group (Ontario, Canadá).

De Frutos cuenta con un Máster de Iniciación al Liderazgo y Gestión en la Ingeniería Civil, becado por la Fundación Rafael del Pino. Y ha formado parte del programa de Desarrollo Directivo de Gestión de Patrimonio y Activos Inmobiliarios del Instituto de Empresa.

Acerca de First Workplaces

First Workplaces es el primer operador español y referente en el sector de los workspaces en España. Cuenta con 10 años de experiencia en la creación de espacios de trabajo y servicios funcionales personalizados para empresas que buscan un entorno en el que desarrollar su actividad. Actualmente cuenta con más de 23.000 m2 de oficinas en ubicaciones prime en Madrid y en las próximas semanas en Barcelona.

La compañía, que cerró el año fiscal 2018 con una facturación de 4 millones de euros, lo que supuso un incremento del 36% respecto al año anterior, ha cambiado la visión tradicional de los workspaces, pasando de centrarse únicamente en el ámbito inmobiliario a la orientación y desarrollo de servicios de calidad, flexibles y personalizados.

