Ana Carolina Cardoso Guilhen nombrada nueva Channel Director de APC by Schneider Electric para Iberia

Con más de 16 años de experiencia en el ámbito del IT channel, marketing estratégico y las ventas en el sector de Data Centers y IT en general, Ana Carolina Cardoso Guilhen ha sido nombrada Channel Director de APC by Schneider Electric para España y Portugal Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha elegido a Ana Carolina Cardoso Guilhen para el cargo de Channel Director de APC by Schneider Electric para Iberia. Con una trayectoria internacional de más de seis años en la compañía, Carolina asume esta nueva etapa para impulsar el negocio del Canal y acompañar a sus Partners en un momento de importantes retos y disrupciones tecnológicas.

Licenciada en Comunicación Social por la Universidade Metodista de Sao Pablo (UMESP), Cardoso completó su formación con un post-grado MBA en Marketing por la Fundaçao Getúlio Vargas (FGV) y un Máster en Administración de Empresas por INSPER/IBMEC.

Cardoso acumula más de 16 años de experiencia en marketing y ventas orientados al mercado de los centros de datos y la distribución de aplicaciones tanto en Europa como en Latinoamérica, durante los cuales ha demostrado unas habilidades que van desde el desarrollo de planes de negocio y estrategia de mercado hasta la comunicación digital y el liderazgo de equipos.

La actual Channel Director de Iberia entró en Schneider Electric como Strategic Marketing and Channel Program Manager en 2012, puesto en el que desarrolló una estrategia de marketing y programa de partners para la estructura comercial IT. En 2017, Cardoso se traslada de Brasil a España para convertirse en la directora de Marketing Estratégico de la división de negocio IT para España, Portugal e Italia. Un año más tarde, es nombrada directora de Marketing del Canal IT para Europa, puesto que ha ocupado hasta el reciente cambio.

“Nuestra ambición es ser el Partner de confianza de nuestro canal IT para afrontar juntos las nuevas disrupciones tecnológicas del mercado que cada vez cobran mayor fuerza. Estamos hablando de los servicios relacionados con entornos Edge y Centros de Datos, que cada vez ganarán mayor protagonismo no solo desde el punto de vista del fabricante, sino también de los Partners”, asegura Cardoso.