Breves conclusiones de las euro-elecciones

1 – El Partido del Brexit salió primero con el 31% pero la suma de éste con el UKIP da a los que proponen salir ahora y sin acuerdo de la UE menos del 35% de los votos.



2 – Los partidos pro-UE se presentaron divididos en varias listas pero sumados van a superar el 41% de los votos (cuando entren a tallar los resultados de Irlanda del Norte) y representan el mayor contingente en Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar (4 de las 5 regiones que votaron en el referéndum europeo del 2016).



3- El Partido del Brexit tuvo entre el 31% y 38% de los votos en la mayoría de las regiones de Inglaterra, excepto en Londres donde solamente logró el 18%. Es probable que a nivel de toda Inglaterra los partidarios del Brexit duro tenga una resultado algo similar al de los pro-UE. El Partido de Farage ganó en Gales con el 31% (pero los pro-europeos sumaron allí más del 44%) y en Escocia obtuvo un 14% con el cual quedó segundo debido al descalabro de los conservadores y laboristas.



4 – En estos comicios solamente ha votado la mitad de la gente que participa en las elecciones generales y muchos se abstuvieron porque no veían razones para sufragar en unas justas que no creían tenía mayor sentido. En las elecciones generales Farage nunca logra mucho, aparte de dividir el voto conservador. A la hora de escoger alternativas de gobierno los azules y los rojos se van a recuperar, aunque igual han quedado golpeados.



5- Aún no se publican los resultados de Irlanda del Norte, pero en las locales del 2 de mayo el DUP pro-Brexit estuvo ligeramente por debajo del cuarto de los votos, por lo que es de esperar que al menos dos de cada tres nor-irlandeses hayan sufragado esta vez por partidos pro-europeos que postulen mantener abierta y sin controles la frontera con el resto de Irlanda.



6 - Los verdes han logrado un 12% quedando a solo 2 puntos de los laboristas, pero en las elecciones generales donde funciona un sistema uninominal los verdes apenas han podido conseguir uno de los 650 parlamentarios.



7 – Los liberal-demócratas han superado el 20% y han estado 6 punto por encima del laborismo y 11 por encima de los conservadores, siendo la primera vez que ganan a ambos partidos que se alternan siempre en el poder. Sin embargo, este partido nunca ha llegado al 10% de los 650 parlamentarios debido a ese sistema donde solo entra a la cámara de los comunes quien gana en cada distrito.



8 – Por primera vez desde 1983 el laborismo se ha presentado en dos partidos. En 1983 el ala derecha (los socialdemócratas) fue en alianza con los liberales y sacaron más del 25%, aunque solo conquistaron el 5% de las bancas parlamentarias. Esta vez Chuka Umunna cometió el error de querer ir con su propia sigla (ChUK) y no ir con los amarillos con lo cual perdió la posibilidad de haber co-liderado un bloque de centro pro-europeo que pudo haber casi duplicado la votación laborista, disputar el primer lugar a Farage y estar ahora quebrando a los rojos. Corbyn, por su parte, cometió el error de no polemizar con Farage y plantear abiertamente el derecho del pueblo británico a decidir con su voto cualquier acuerdo sobre el Brexit.



9 – Los liberal-demócratas se vienen recuperando de su desgaste tras haber co-gobernado con los tories y ahora van a tragarse al CHUK queriendo crear un polo de centro que apele a pro-europeos tanto del conservadurismo como del laborismo.



10 – Los nacionalistas vienen avanzando en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En Escocia han ganado por más del doble a su más inmediato rival y han acaparado la mitad de su bancada. En Gales han quedado segundos y ganado al laborismo por primera vez. En Irlanda del Norte acaban de colocar a un republicano como lord alcalde de la capital (Belfast).



11 – Tras el ascenso del Partido del Brexit y con una base partidaria muy proclive a romper ya con la UE un posible nuevo líder o lideresa de los conservadores va a inclinarse hacia ese lado. Sin embargo, no va a contar con mayoría parlamentaria absoluta y cualquier intento de Brexit sin acuerdo va a producir una rebelión de tories pro-europeos, una masiva marcha en Londres y la protesta de 4 de las 5 regiones que votaron en el referéndum y que hoy no apoyan salirse de la UE.



12 – Con estos resultados va a ser muy difícil que haya un gobierno conservador estable y que sea capaz de efectuar el Brexit. De allí que esa situación va a exasperar la guerra civil entre conservadores y va a ser que un futuro nuevo primer ministro tory esté sentado sobre una caja de dinamita.



13 – Corbyn va a tener que enfrentar nuevos desafíos de socialdemócratas que le acusen de haber llevado a una derrota al partido y buscarán empujarlo hacia adoptar una posición pro-UE. Tal como van las cosas la posibilidad de una salida intermedia entre un Brexit duro y un no Brexit se van estrechando y a la postre los rojos van a tener que definirse.



14 – Una gran bomba de tiempo espera a cualquier intento de Brexit duro pues puede ocasionar fuertes movimientos en Irlanda del Norte y en Escocia para separarse del Reino Unido, especialmente ahora que los nacionalistas celtas vienen creciendo.



15 – Ahora la nueva batalla ha de darse en Peterborough, la ciudad donde está enterrada la primera esposa española de Henry VIII y en la cual el Partido del Brexit quiere enterrar a sus competidores.