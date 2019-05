The Body Shop organiza una jornada voluntaria para promover el uso responsable del plástico Comunicae

jueves, 30 de mayo de 2019, 16:45 h (CET) Se han recogido 32 kilos de basura en menos de una mañana. La firma activista The Body Shop ha organizado una jornada de recogida de residuos plásticos para poner de manifiesto la importancia del compromiso de las empresas con el uso y el reciclaje del plástico. Esta acción forma parte de la campaña "Plásticos con cabeza", que mantiene que el plástico es un material sostenible si se aprende a valorarlo Casi 50 personas han asistido hoy de forma voluntaria a recoger plásticos al Parque Regional de Las Islillas de Mejorada del Campo, una de las zonas menos conocidas del Parque regional del sureste. Es el espacio protegido más grande de la comunidad de Madrid.

En colaboración con Ecoherencia, sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, The Body Shop ha querido poner el punto de mira en la necesidad de que las empresas se comprometan de verdad con la crisis del plástico. Por eso han organizado una jornada voluntaria para limpiar esta zona de bosque de ribera del Río Henares, que, pese a ser un humedal catalogado con una avifauna extraordinaria, se encuentra lleno de residuos causados por la multitud de visitantes y turistas que recibe.

Sin embargo, para The Body Shop “dejar de usar plásticos no es la solución al problema”. Lo que hace falta es concienciar a las personas de un utilizar el plástico de manera responsable. Bajo los conceptos “Reduce. Repite. Recicla” la firma defiende que si se emplea bien y se le da valor, el plástico puede ser sostenible. Así lo defienden en su campaña “Plásticos con cabeza”, que, además, busca luchar contra la crisis del plástico desde su cara más humana: con una campaña de comercio justo para la compra de plástico reciclado, que ayudará a 2.500 recolectores de residuos que viven bajo el umbral de la pobreza, haciendo especial hincapié en el empoderamiento de mujeres en la India.

La marca cosmética ya ha sacado su primera línea de plástico reciclado de comercio justo y comprará más de 250 toneladas de plástico reciclado de Comercio con Comunidades para usarlas en casi tres millones de botellas de champús y acondicionadores de 250ml antes de finales de 2019. En los próximos tres años este programa crecerá hasta llegar a las 900 toneladas para usar plástico reciclado de Comercio con Comunidades en todo el plástico PET utilizado por la multinacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.