CNBC escoge por segundo año consecutivo a Veritas Genetics como una de las 50 EMPRESAS MÁS DISRUPTIVAS del 2019

jueves, 30 de mayo de 2019, 16:45 h (CET) Veritas Genetics elegida como una de las 50 empresas más disruptivas por la CNBC, en reconocimiento a su impulso a la Secuenciación de Genoma en personas sanas haciendo accesible la medicina personalizada de precisión a la población general Por segundo año consecutivo, Veritas Genetics The Genome Company figura en la lista de las 50 Compañías Disruptivas, elaborada por la cadena de TV norteamericana CNBC.

Veritas Genetics aparece en el puesto 44 de la Lista de 2019, en reconocimiento a su impulso a la Secuenciación de Genoma en personas sanas y su esfuerzo por hacer accesible la medicina personalizada de precisión.

“Veritas -señala CNBC- es la primera compañía que ofrece a los consumidores y médicos la secuenciación e interpretación del genoma completo, lo que supone analizar los 6.4 mil millones de letras de nuestro ADN en cada célula del cuerpo humano”. Así mismo, la nominación reconoce los avances en la investigación médica de Veritas Genetics, impulsados ​​por la inteligencia artificial y el machine learning.

El producto estrella de la compañía, myGenome, analiza su ADN aportándonos información sobre más de 650 enfermedades clínicamente relevantes, agrupadas en diferentes categorías tales como cáncer, cardiovasculares, trastornos neurológicos o alteraciones metabólicas, entre otras. También analiza la intolerancia a más de 300 medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades como la depresión, el asma o la diabetes.

La compañía fue cofundada en 2014 por George Church, padre de la genética moderna que participó en el Proyecto Genoma Humano, la primera iniciativa para mapear todos los genes en el genoma humano. Según Veritas, la fácil disponibilidad y exhaustividad de la prueba, le convertirán en el estándar de las pruebas genéticas.

La lista Disruptor 50 de 2019 elaborada por la CNBC incluye compañías privadas, de sectores como la biotecnología, el transporte, el retail o la agricultura, cuyas innovaciones están cambiando el mundo. Nuevas empresas, con visión disruptiva del entorno que han identificado nichos sin explotar en el mercado, con potencialidad para convertirse en negocios millonarios. De las 50 empresas seleccionadas, 36 son unicornios: startups que han superado los 1.000 millones de dólares de negocio.

Sobre Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental es la filial internacional de Veritas Genetics, The Genome Company, que opera en Europa, América Latina, Japón y Emiratos Árabes. Su misión es impulsar la secuenciación del genoma completo y ofrecer a las personas una información que les faculte para maximizar la calidad y duración de sus vidas y la de sus familias, cambiando la manera en que el mundo concibe la genética.

Veritas fue la primera compañía en ofrecer la secuenciación e interpretación del genoma completo a los consumidores y sus médicos y lidera el campo de la genética, ampliando los límites de la ciencia y la tecnología y reduciendo así el coste del genoma.

Fundada en 2014 por líderes en genómica de la Harvard Medical School, opera en todo el mundo desde sus oficinas en los Estados Unidos, Europa y China. La compañía ha sido reconocida MIT Technology Review como una de las 50 Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast Company como una de las compañías de salud más innovadoras del mundo en 2018, y recientemente por CNBC como una de las Disruptor 50 Companies en 2018 y 2019.

