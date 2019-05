El triunfo de las sudaderas en el street style, por Sudaderas.info Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 17:01 h (CET) La historia de cuando la sudadera se convirtió en objeto de deseo por los millennials Desde hace unos años, el estilo deportivo ha ido ganando relevancia en la moda especialmente en su triunfo en el año 2016. Actualmente, el street style está dominado por las marcas deportivas a las que también se han unido diseñadores con sus colaboraciones para estas marcas. Sudaderas.info ofrece a su público un extenso catálogo de sudaderas para todos los gustos y ocasiones.

Todo comenzó en el 2016 en la ciudad de Los Angeles, donde celebridades influyeron a sus seguidores a llevar leggings deportivos no sólo para ir al gimnasio. Poco a poco, esta moda se fue “elevando” y el estilo deportivo se mezcló con el más formal como los trajes y se pasó a conocer como “Athleisure”. Este estilo empezó a ser mainstream en cuanto los diseñadores más famosos como Gucci decidieron dar una vuelta al chándal creando versiones de sudaderas personalizadas no tan aptas para el gimnasio.

El estilo deportivo está muy ligado al estilo unisex. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres pueden llevar la misma ropa sin que parezca que solo está hecha para un sólo sexo. Es por eso, que se ven colecciones para mujer que adaptan el estilo masculino con sudaderas para hombre, creando así una ambigüedad con ropa más holgada y refiriéndose así a un look oversize.

El streetwear, o su traducción más literal como ropa callejera, es mucho más sencillo ahora y esta muy unido a la “logomanía”. La logomanía ha dejado atrás al minimalismo del "normcore" y trata de llevar los logos cuanto más grandes mejor. Este estilo, aunque tiene la característica de ser más atrevido, termina siendo mucho más cómodo y natural. En definitiva, hay muchas formas de llevar una sudadera y todo tiene que ver con la actitud y estilo del que la lleva.

