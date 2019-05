Los beneficios del compostaje, por compostador.net Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 17:02 h (CET) El compostaje es una actividad todavía desconocida por gran parte de la población pero que tiene un gran potencial para poder ayudar a cuidar al medio ambiente La técnica del compostaje es conocida por aquellos que desean cuidar de su jardín o huerto. El compost se genera a partir de deshechos del hogar, que son procesador mediante un compostador, que devuelve un producto final convertido en abono para el suelo, que además le aporta numerosos nutrientes a la tierra.

Con un compostador en el hogar se puede hacer uso de los deshechos generados como restos de comida, productos orgánicos, basura, etc. Son residuos en general que pueden llegar a perjudicar el medio ambiente si no se reciclan correctamente. Para reutilizar estos residuos surgen los compostadores, que permiten fabricar un abono a partir de estos elementos y además ayudar a la tierra a obtener los nutrientes necesarios para poder fertilizarla. Por lo tanto, su beneficio tiene una doble acción positiva sobre el ecosistema, puesto que ayuda a darle un uso útil a la basura que de otra forma podría resultar contaminante, y además ayuda a cuidar el estado de la tierra.

Practicar el compostaje no tiene por qué ser caro. Los modelos más conocidos de compostadores son los de los supermercados Lidl. Con un compostador Lidl cualquiera puede fabricar compost a un precio inmejorable. Los compostadores Aki también son una opción muy buena y económica para reutilizar los deshechos de las viviendas y darles un buen uso.

Existen tiendas online como compostador.net que ponen a disposición de los usuarios toda la información necesaria para hacerse con un compostador de forma fácil y rápida. Depende del uso que se le vaya a dar a la máquina, existen modelos más avanzados y potentes y otros más económicos. Sea como sea, hay modelos para todos los bolsillos, para que cuidar el medio ambiente no se convierta en una excusa.

