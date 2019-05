60 GB y bonos de hotel: Oceans presenta su campaña de verano Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 16:49 h (CET) Oceans adelanta las vacaciones. A partir del próximo 3 de junio, el operador obsequiará a sus nuevos clientes con un regalo de bienvenida muy especial: bonos de hotel canjeables para que puedan disfrutar de una escapada veraniega. Y, además, duplicará los gigas de su tarifa de 30 GB, convirtiéndolos en 60 GB con los que la conexión estará asegurada Bonos de hotel como regalo de bienvenida

Todas las nuevas altas y/o portabilidades que se realicen entre el 3 de junio y el 15 de julio de 2019*, recibirán como regalo de bienvenida un bono de hotel canjeable en más de 12.000 establecimientos de España y Portugal, incluyendo las grandes cadenas hoteleras (Meliá, Barceló, Ilunion, Valentín, AC Hoteles, etc.). Cada bono consiste en un descuento especial para una noche de hotel en una habitación doble.

Cabe recordar que las tarifas móviles de Oceans incluyen llamadas internacionales a fijos de 12 países: Alemania, Canadá, Chipre, Francia, Estados Unidos, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Además, la compañía brinda la posibilidad de contratar el servicio MultiSIM, con un coste adicional de 3,63 euros al mes (IVA incluido).

"No cuentes tus gigas, haz que cuenten": 60 GB hasta el 31 de agosto

Pero esta no es la única sorpresa que Oceans tiene reservada para este verano, también duplicará los gigas de su tarifa estrella, la de 30 GB más llamadas ilimitadas por 24,95 euros al mes, ofreciendo 60 GB hasta el 31 de agosto a todos aquellos que contraten esta tarifa entre el 3 de junio y el 15 de julio (ambos inclusive). De este modo, podrán vivir su verano con plena libertad, sin estar pendientes de encontrar un sitio con WiFi y/o de los datos que les quedan por consumir.

A los clientes existentes, por su parte, se les duplicarán de manera automática los gigas de la tarifa móvil que tengan contratada del 1 de julio al 31 de agosto de 2019.

Con esta campaña de verano, Oceans continúa adaptándose a las exigencias del mercado, mejorando sus promociones y tarifas para satisfacer las necesidades de sus clientes. "Vente a Oceans y comparte tu verano"

*Promoción sujeta a las condiciones legales expuestas en la web de Oceans.

