Gabinete Pericial GPI advierte de la posibilidad de recuperar la vivienda tras el divorcio Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 16:29 h (CET) Gracias a una sentencia que tuvo lugar el año pasado ahora será posible para muchos recuperar su vivienda El año pasado aconteció respecto al derecho de Familia una sentencia que marcó un antes y después en los procesos de divorcio. Ahora como Gabinete Pericial e Investigación GPI asegura, es posible recuperar la vivienda familiar cuando el ex cónyuge convive con otra persona.

Para poder demostrar este hecho, será necesario recurrir a detectives privados como de los que dispone GPI, que sean capaces de obtener las pruebas necesarias, para conseguir demostrar que una tercera persona, convive con el ex cónyuge en el domicilio de forma habitual.

Para quienes el objetivo sea recuperar su vivienda familiar la mejor opción será contratar un detective privado, profesional y con experiencia en el campo. Una vez interpuesta la demanda para modificar el divorcio, no solo sería posible recuperar la vivienda, sino también, eliminar la pensión compensatoria o conseguir otras modificaciones.

Los detectives privados Madrid de Gabinete Pericial GPI, no solo investigan para familias o parejas, también ofrecen servicios para abogados y empresas. Realizan investigaciones exhaustivas e informes donde incluyen todas las pruebas realizadas y obtenidas, informes los cuales se utilizan en el proceso judicial oportuno para demostrar los hechos que no habrían podido probarse de otra forma.

En el ámbito laboral, los detectives, pueden por ejemplo obtener pruebas, sobre bajas fingidas, hurtos internos, absentismo, competencia desleal o abuso al empresario por alguno de los empresarios, estos hechos, de ser demostrables, pueden convertir un despido en procedente y por tanto evitar indemnizaciones numerosas a los empresarios.

Los informes aportados por los detectives privados GPI, son considerados en el juicio como pruebas periciales y los detectives como testigos cualificados del propio juicio. Estos además acudirán a los juicios orales para ratificar su propio informe.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.