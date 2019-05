40 jóvenes con discapacidad intelectual de Cádiz incrementarán sus posibilidades profesionales Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 15:49 h (CET) Kalmar y la Fundación Adecco apoyarán a la asociación ASANSULL para impulsar las competencias profesionales de 40 jóvenes con discapacidad intelectual a través de sesiones de formación y orientación laboral La empresa de logística Kalmar y la Fundación Adecco han firmado un acuerdo de colaboración para apoyar a la asociación ASANSULL en la ejecución de un programa para potenciar las habilidades profesionales de un grupo de 40 personas con discapacidad de entre 16 y 35 años.

Enmarcado en el proyecto #EmpleoParaTodos, de la Fundación Adecco, ambas entidades respaldarán económicamente la iniciativa “Navegando hacia el empleo”, mediante la que 40 jóvenes con discapacidad intelectual de ASANSULL recibirán formación en competencias profesionales y orientación laboral. Además, se financiará la compra de dos pizarras digitales interactivas con proyector y soporte y cuatro ordenadores de mesa, para facilitar el trabajo de las personas implicadas en el proyecto.

Las sesiones se desarrollarán en el Centro de Formación SEPAP (Servicio para la promoción de la autonomía personas) “Manolo Alés”, y los objetivos que se persiguen son favorecer su autonomía, estimular su implicación, formación para la vida y fomentar el autoconocimiento, la autoestima y el uso de las nuevas tecnologías. Todo ello, dirigido a la búsqueda efectiva de empleo.

El acuerdo ha sido suscrito por Miguel Ángel de Pedro, coordinador de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental; José Jesús Corral Bello, director de Recursos Humanos de KALMAR y Mª Luisa Escribano, presidenta de ASANSULL.

Miguel Ángel de Pedro, de Fundación Adecco, ha incidido en la importancia de la formación como vía más efectiva hacia el empleo: “la formación suele ser el talón de Aquiles de las personas con discapacidad intelectual a la hora de buscar trabajo y, a su vez, también es la que marca la diferencia ante la decisión del consultor de RRHH de ser contratado o no. Por lo tanto, es necesario respaldar este tipo de iniciativas dedicadas a la adquisición de habilidades y capacidades laborales.”

Por su parte, José Jesús Corral Bello, director de Recursos Humanos de KALMAR, comenta que “la sensibilización de las empresas hacia la discapacidad debe ir de la mano de una preparación profesional adecuada por parte de las personas con discapacidad. Impulsar el proyecto que realiza la asociación ASANSULL con estos jóvenes supone incidir de manera efectiva en su formación y, por tanto, incrementar sus posibilidades laborales.

Mª Luisa Escribano, presidenta de ASANSULL ha declarado que “la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual pasa por la adquisición de habilidades y capacidades necesarias para encontrar un empleo que pueda dotarles de independencia y realización personal. Aprender a gestionar las emociones, conocerse a uno mismo y tener conocimientos de nuevas tecnologías es clave para favorecer la autoestima, aspecto imprescindible para la integración en el mundo laboral.”

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

