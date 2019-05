El turismo deportivo se consolida en España con el aumento de los ultramaratones de montaña Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 15:57 h (CET) El próximo domingo vuelve el mítico trail Zegama - Aizkorri, con sus 42.195km y 5.472m de desnivel acumulado, y con un nuevo récord de participación. Más de 10.000 personas inscritas para 500 plazas. Este tipo de turismo genera en el país más de 2.000 millones de euros de negocio al año España es el segundo país más montañoso de Europa que, junto a las múltiples posibilidades que ofrece, atrae a miles de visitantes que tienen ya en rojo en el calendario citas tan especiales como la Transgrancanaria, la Ruta de las Fortalezas de Cartagena o la Ultra Pirineu.

La maratón de montaña más mítica e importante del país, Zegama - Aizkorri, vuelve este fin de semana con sus 42.195km y 5.472m de desnivel acumulado, y lo hace con un nuevo récord de participación: más de 10.000 personas se han inscrito pero solo hay cabida para 500 corredores.

Cada uno de los atletas tendrá la oportunidad de correr el próximo domingo por los picos más altos del País Vasco, y entre los corredores, estarán presentes Aritz Egea, Jan Margarit y Eli Gordón, del Salomon IATI Team, uno de los equipo más laureados de España.

"Zegama la conozco como la palma de mi mano, y el hayedo de Aratz y la vista del cresterio de Aizkorri es brutal", afirma Aritz Egea, aunque confiesa que la mayoría de las veces no le da tiempo a contemplar los paisajes durante las carreras. "En ocasiones levantas la cabeza y flipas", dice. Tras muchos años de ciclismo y triatlón, el deportista buscaba nuevos retos y en 2012 corrió el mítico trail de Euskadi. Desde entonces, el guipuzcoano no ha faltado a su cita y en 2017 protagonizó uno de sus mejores años.

Según el Anuario de Estadística Deportivas 2018, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 4,1% de todos los viajes de ocio realizados por residentes en España fueron por motivos deportivos, lo que equivale a cuatro millones de viajes, a los que hay que sumar los 1,3 realizados por visitantes internacionales con el mismo objetivo. Todas cifras se traducen en 2.205,6 millones de euros para la economía española.

De hecho, cada vez son más las empresas e instituciones que apuestan por estos eventos deportivos como patrocinio o colaboración. Un buen ejemplo de ello es la apuesta de IATI Seguros, una de las mayores aseguradoras de viaje en España con el equipo de trail de montaña Salomon IATI, al que este año patrocina. "La apuesta por el deporte y el turismo deportivo es un win – win – win; ganan los deportistas, ganan los aficionados y ganan las compañías", declara Alfonso Calzado, CEO de la correduría.

El turismo deportivo en España va a consolidar su senda de crecimiento en 2019 porque "la gente ya no lo ve como un deporte tan técnico y descubren que también es válido como diversión o placer", asegura Aritz Egea, uno de los mejores corredores de trails de montaña de nuestro país.

Este Zegama - Aizkorri será sólo la primera prueba de las Golden Trail World Series para dar paso a la Marathon du Mont-Blanc, Dolomyths run Skyrace o Annapurna Trail Marathon que congregará a cientos de deportistas y miles de visitantes.

Acerca del equipo Salomon IATI

Una edición más se ha presentado ante los medios uno de los equipos más competitivos que se pueda reunir, el de Salomon, al que se ha unido IATI este año para formar Salomon IATI Team. Eli Gordón, Tòfol Castanyer, Jan Margarit, Aritz Egea y Cristofer Clemente, todos con extenso palmarés, componen el grupo que tomará parte de los principales trails nacionales e internacionales, cuyo principal patrocinador es IATI Seguros.

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros online tras una importante transformación digital. Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de contar con un software de facturación para pymes y autónomos El número de empresas que se deciden a digitalizar sus procesos administrativos crece día a día 5 puntos a tener en cuenta antes de contratar un paquete turístico, según Flightright Los beneficios del compostaje, por compostador.net El triunfo de las sudaderas en el street style, por Sudaderas.info Damm factura un 8,7% más en 2018 y supera los 1.264 millones de euros