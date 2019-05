Mangaroca amplía su porfolio este verano con el lanzamiento de Mangaroca Com Rum Comunicae

miércoles, 29 de mayo de 2019, 10:53 h (CET) Mangaroca, la marca de batida de coco por excelencia, amplía su porfolio este verano con el lanzamiento de un nuevo licor de ron y agua de coco: Mangaroca Com Rum Mangaroca amplía su porfolio con una nueva referencia, Mangaroca Com Rum, que promete convertirse en protagonista de la época estival gracias a su frescura y sabor. Esta bebida combina a la perfección un delicado licor de ron y agua de coco, dando como resultado un producto con deliciosas notas aromáticas a coco, suave y delicado al paladar, que transmite sensaciones muy refrescantes. La botella mantiene la misma imagen que la Batida de Coco, pero dejando ver el brillo y transparencia del líquido.

El agua de coco es, actualmente, uno de los productos con mayor crecimiento en el mercado español. Aprovechándose de esta fuerte demanda y con el objetivo de llegar a un abanico más amplio de consumidores por su versatilidad y posibilidades en cocktails y tragos largos, Mangaroca hace una fuerte apuesta por esta bebida con el objetivo de posicionarse como la opción preferida para compartir con amigos, en afterworks, en la playa y en momentos especiales.

La versatilidad de Mangaroca Com Rum en coctelería es infinita: sus posibilidades van desde el tradicional mojito hasta el reconocido Negroni, pasando por nuevas recetas como el “Pineapple Mangaroca”, una combinación de zumo de piña y esta deliciosa bebida. Además de en cócteles, también puede disfrutarse combinándola con refrescos.

Mangaroca está distribuida en España por Luis Caballero desde hace más de 20 años y es el tercer mercado en volumen a nivel europeo, contando con una fuerte distribución a nivel nacional.

Llegó el momento de descubrir Mangaroca Com Rum: la unión perfecta de un suave licor de ron y el agua de coco más refrescante.

Luis Caballero, S.A. es una empresa familiar fundada en 1830, radicada en España y con amplia presencia en mercados internacionales, dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas espirituosas y vinos de máxima calidad, con una fuerte vinculación a los vinos de Jerez. Actualmente, Luis Caballero, S.A. está presente en más de 50 países y emplea a más de 125 personas. La compañía busca crecer a través de la innovación, de alianzas estratégicas y de nuevas adquisiciones.

Luis Caballero, S.A. distribuye en exclusiva Mangaroca desde hace más de 20 años, contando además en su portafolio con marcas de prestigio y tradición como Ponche Caballero, Lustau, La Ina, Ron Contrabando, Burdon Gin, Stroh Fire o Miura, entre otras.

