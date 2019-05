INTIMINA lanza una campaña para luchar contra la desigualdad menstrual

Muchas mujeres en todo el mundo carecen de productos adecuados para su higiene menstrual y no han recibido ningún tipo de información sobre la regla. INTIMINA, lanza la campaña #NuestraPromesaÍntima con el objetivo de eliminar los tabúes, gracias a su manifiesto, y contribuir a la mejor accesibilidad de una solución higiénica para la menstruación. Por cada copa menstrual comprada en su web hasta el 10 de junio, la marca donará otra a niñas y jóvenes de la asociación Ellas lo Bordan Cada día más de 800 millones de mujeres menstrúan. En muchos países en vías de desarrollo, todavía existe un tabú en torno a la regla, y muchas niñas y mujeres no saben de dónde proviene la menstruación ni cómo tienen que lidiar con ella. Muchas de ellas carecen de productos adecuados para su higiene menstrual, lo que a menudo conduce a infecciones. Además, el miedo a las manchas mantiene a algunas mujeres en casa durante varios días al mes. Esto crea una barrera para estas mujeres y, en consecuencia, también para la sociedad.

En el Día de la Higiene Menstrual, celebrado en todo el mundo el 28 de mayo, INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, quiere eliminar el estigma, romper los tabúes y crear conciencia sobre cómo una buena higiene menstrual puede ayudar a que mujeres y niñas alcancen su máximo potencial.

"Cómo la regla puede ser una desventaja para millones de mujeres"

Millones de mujeres no tienen acceso a productos sanitarios básicos para la regla e incluso si lo tienen, corren el riesgo de ser ridiculizadas, avergonzadas o incluso temer por su seguridad. Por ejemplo, en Filipinas muchas escuelas tienen instalaciones de saneamiento deficientes y carecen de los conocimientos necesarios para apoyar a las niñas durante su periodo y pubertad. Además, el alto ausentismo escolar entre las jóvenes se debe a la alta probabilidad de que sus compañeros se burlen por sus fugas, manchas y olores, impidiéndoles participar plenamente en la vida escolar.

Por su parte, en la India continúa habiendo muchos mitos en torno a la menstruación. Según datos del Consejo de Suministro de Agua y Saneamiento Colaborativo (WSSCC), dependiente de la ONU, 200 millones de niñas carecen de conciencia sobre la higiene menstrual y solo un 12% de ellas tiene acceso a productos de higiene íntima.

No muy lejos de esta región, las mujeres tienen que hacer frente al mismo problema. En el oeste de Nepal, existe una antigua tradición conocida como “chhaupadi”, que considera a las mujeres que están con la regla “impuras”. Los seguidores de esta práctica creen que las mujeres con el periodo propagan enfermedades y contaminan los alimentos. Por ello, este ritual lleva a las mujeres a ser desterradas de sus hogares a pequeñas chozas en los límites de sus comunidades.

En Sudáfrica, por ejemplo, la escasez de ingresos hace que los productos de higiene íntima desechables no sean una opción. Las mujeres tienen que recurrir a trapos viejos, periódicos, hojas secas o a reutilizar toallas higiénicas de menstruaciones anteriores, exponiéndose a todo tipo de bacterias e infecciones. Esta práctica tiene como consecuencia que muchas niñas y jóvenes no puedan ir a la escuela con el periodo, no solo por la falta de higiene de estos espacios, sino para evitar posibles fugas.

INTIMINA apoya la lucha contra la desigualdad menstrual

Con el objetivo de visibilizar el derecho de las mujeres a una buena higiene menstrual y hacer frente a la falta de conciencia en la sociedad, INTIMINA ha puesto en marcha la campaña #NuestraPromesaÍntima y presenta su manifiesto.

Para contribuir a la mejor accesibilidad de una solución higiénica para la regla, desde el 28 de mayo y hasta el 10 de junio, cuando se compre una copa menstrual en la web de INTIMINA, utilizando el código PLEDGE4HER, la marca donará otra copa a mujeres en riesgo de exclusión. La asociación beneficiaria de esta iniciativa es Ellas lo Bordan, un proyecto social empresarial pensado para un colectivo especialmente vulnerable: madres solas con hijos/as a su cargo, sin apoyo familiar, víctimas de violencia en todas sus formas. En concreto, INTIMINA apoyará al proyecto Raíces y Alas, niñas y jóvenes de 7 a 17 años procedentes, en la mayoría de los casos, de otros países, con otra lengua materna y costumbres y que han dejado su familia y amigos atrás.

La copa menstrual es un revolucionario método de protección totalmente hipoalergénico, gracias a la silicona de grado médico con la que está fabricada, respetando la flora vaginal. Además, este producto es reutilizable hasta 10 años, siendo una buena opción para aquellas mujeres que no tienen acceso a productos sanitarios de calidad.

“En INTIMINA nuestra misión es facilitar a las mujeres, independientemente de su edad o lugar de residencia, el acceso a información y a soluciones eficaces para todas sus necesidades de salud íntima. Queremos que digan alto y claro: ‘soy mujer, tengo la regla y no tengo por qué avergonzarme’”, afirman desde la compañía.