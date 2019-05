Llega a España Zumub, el e-commerce de suplementos alimenticios para conseguir el cuerpo deseado Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 16:33 h (CET) El culto al cuerpo se ha convertido en una de las tendencias más perfeccionadas a través del deporte y la ingesta de suplementos alimenticios para conseguir una buena figura. Zumub ayuda en cualquier objetivo, siendo la mayor tienda online de suplementos nutricionales con los precios más bajos en Europa. Además de trabajar con 300 marcas, cuenta con su propia línea de productos para cualquier mejora física que se quiera conseguir Cada vez más se vive en una sociedad que se cuida más el cuerpo y en la que la preocupación por el bienestar personal es indispensable para cualquier ámbito vital. Esta situación ha hecho que cada vez sean más las personas interesadas en los suplementos alimenticios para mejorar su salud mientras se practica ejercicio. Por ello, la tendencia actual está siendo el consumo de productos de nutrición deportiva que aportan valor y ayudan a alcanzar todas aquellas metas que se marque el consumidor; desde adelgazar hasta tonificar, construir músculo o también mejorar el bienestar general, entre otros muchos. En relación a esto llega a España Zumub, la mayor tienda online de suplementos nutricionales con los precios más bajos en Europa.

Zumub cuenta con más de 10.000 productos de más de 300 marcas, además de la suya propia.Precios bajos y el envío gratuito o entre 24 y 72 horas como opciones de entrega para todos los países de la Unión Europea ha sido clave en el desarrollo de este negocio ya que, precisamente, en un sector tan concreto y en alza como el de los suplementos alimenticios nutricionales y deportivos, Zumub se ha hecho fuerte en el comercio online en un mercado que no para de crecer debido a la gran demanda de los clientes.

Los principales mercados de Zumub se encuentran en Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal y Reino Unido, aunque las ventas y entregas se reparten en todo el mundo, habiendo alcanzado los 4 millones de euros de facturacion el pasado 2018. A través de su amplia variedad de reputados suplementos dietéticos de alta calidad, su servicio está enfocado al 100% al cliente, gracias a un grupo de cualificados profesionales que guían y aconsejan a cada cliente ya que ninguna meta es la misma cuando se trata de mejorar y mantener la forma física.

Desde el año 2011, Zumub ha crecido con el objetivo de ofrecer un acceso fácil y seguro a cualquier suplemento dietético demandado por los consumidores, entre los que destacan las proteínas, l-carnitina, vitaminas, sales minerales y aminoácidos para construir masa muscular, adelgazar o tener más energía, entre muchas más metas a conseguir.

“La variedad de opciones y de productos que ofrecemos es una de las características de la que más nos enorgullecemos y es también parte de nuestro compromiso”, señala Urbano Veiga, fundador y CEO de Zumub. “Trabajamos con reputadas marcas porque nos tomamos muy en serio la calidad de las entregas y la eficacia del servicio”.

En ocasiones, la alimentación y el ejercicio no son suficientes para conseguir el cuerpo que se ha propuesto tener. Igualmente ocurre cuando se quiere mantener y no retroceder. En cualquier caso, para equilibrar cualquier carencia y mejorar, los suplementos alimenticios se han convertido en los mejores aliados.

