De primeras El proyecto Madrid central pasa a llamarse Madrid centro liberal Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

martes, 28 de mayo de 2019, 15:28 h (CET) Día 1 tras el regreso. Primeras medidas:



- Los madrileños emprendedores recuperan la libertad de abrir los domingos. Los días laborables pasan a tener 27 horas para aumentar la facturación.



- La conciliación familiar tiene la libertad de irse a tomar viento.

- El proyecto Madrid central pasa a llamarse Madrid centro liberal. Queda prohibido acercarse al centro caminando o en bicicleta. Todo madrileño tiene la libertad de desobedecer esta instrucción a cambio de una sanción no inferior a 30000 euros ni superior a 30002.

- Todo madrileño tiene el deber de participar y la libertad de disfrutar de un atasco semanal, considerándose esto parte del acervo cultural de la ciudad.

- Todo madrileño tiene la libertad de contribuir a la desmantelación del sector público en la medida de sus posibilidades, y de acogerse a su tabla de salvación cuando el resto de iniciativas privadas se vayan por el alcantarillado.

- Todo madrileño tiene la libertad de expresar opiniones tan absurdas como las de la presidenta de la comunidad, siempre cuando no le hagan sombra.

- Todo madrileño tiene la libertad de escoger el trabajo basura que mas le satisfaga o que más convenga a su empleador.

- Todo madrileño tiene la libertad de no asistir a masters de zoofilia, o si lo hiciera, poder compatibilizarlos con otros de arquitectura o ingeniería financiera.

- Todo madrileño tiene la libertad de mandar al Retiro al colectivo que no se corresponda con su idea de la normalidad y la decencia.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

