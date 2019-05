Cómo invertir en bolsa sin conocimientos y con poco dinero, según Libertex

Libertex, una de las plataformas de trading online líder a nivel mundial, ofrece formación para iniciarse en las operaciones de inversión y es utilizada a diario por cientos de miles de traders principiantes Existe la falsa idea de que para invertir en bolsa es necesario ser un profesional de las finanzas o contar con importantes cifras de dinero, para poder invertir en los mercados financieros. Sin embargo, esta idea no es cierta y miles de personas realizan inversiones a diario sin ser conscientes de ello.

Por ejemplo, cuando una persona intercambia moneda para realizar un viaje, realmente está invirtiendo en el mercado de divisas, obteniendo un beneficio o una pérdida cuando realiza dicho intercambio. Los traders profesionales realizan esas mismas inversiones a diario.

Libertex, una de las plataformas de trading online líder a nivel mundial, ofrece formación para iniciarse en las operaciones de inversión y, de hecho, es utilizada a diario por cientos de miles de traders principiantes en todo el mundo. La compañía ofrece recomendaciones por parte de sus expertos y demuestra que no es necesario contar con grandes cantidades de dinero para iniciarse en la bolsa. De hecho, según los datos de la compañía, los primeros depósitos realizados a través de la plataforma de trading son fundamentalmente pequeñas cantidades de entre 10 y 50 euros (60%), entre 50 y 100 euros (12%) y entre 100 y 500 euros (23%).

Según las recomendaciones de Libertex, para ser un trader principiante, es recomendable seguir las tendencias, es decir, el movimiento del precio y, para jugar con seguridad, deben utilizarse valores mínimos de multiplicador, con el objetivo de mitigar los riesgos. El multiplicador es una herramienta muy utilizada, con la que tanto los beneficios, como las pérdidas potenciales pueden variar en proporción a dicho multiplicador. El multiplicador actúa de manera que se pueden obtener mayores beneficios de forma más rápida, pero también conlleva un mayor riesgo. El multiplicador recomendado para los inversores inexpertos es el mínimo (igual a 1).

Otra de las herramientas para limitar pérdidas es el Stop Loss, una orden configurada específicamente por el usuario para realizar dicha limitación. En caso de que los mercados actúen frente a las predicciones del trader, la operación es cerrada automáticamente, sin poner en riesgo el balance total de la cuenta en riesgo. Poner un límite a las pérdidas es una elección personal, pero una regla fundamental de la gestión financiera es que nunca se debe arriesgar más del 10% de los fondos en una sola operación.

Según los consejos de los expertos de Libertex: "La psicología es una parte muy importante del trading y las decisiones basadas en emociones pueden llevar a realizar inversiones fallidas y sufrir importantes pérdidas. Es importante intentar controlarlas y mantener siempre un riesgo lo más bajo posible".

Otra herramienta muy útil para los traders principiantes es el Take Profit, una orden que se puede configurar para establecer un control automático sobre los beneficios que se pueden extraer de una operación. Esta herramienta se utiliza cuando no se realiza una vigilancia exhaustiva de los movimientos de los precios o si estos fluctúan de forma muy rápida. Mediante el Take Profit, cuando el precio alcance el nivel especificado por el inversor, la operación se cierra automáticamente, pudiendo recuperar los beneficios.

Según las normas básicas de gestión financiera, los beneficios que se colocan como objetivo nunca deben ser 1,5 veces mayores que el Stop Loss.