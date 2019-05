La franquicia Lashes&More desarrolla su expansión nacional de la mano de Tormo Franquicias Consulting Comunicae

martes, 28 de mayo de 2019, 10:41 h (CET) La franquicia de extensiones de pestañas y uñas, Lashes&More, inicia su estrategia de crecimiento en España con Tormo Franquicias Consulting El sector de las franquicias de estética y belleza no deja de crecer en el país, hasta el punto de convertirse en uno de los que más puestos de trabajo generan en España, concretamente más de 11.000 empleos el pasado año, según datos recogidos por la consultora Tormo Franquicias Consulting. Dentro de este sector, hay un servicio cuya notoriedad y demanda entre el público femenino no deja de multiplicarse en los últimos años, y es por supuesto, de las extensiones de pestañas.

El aspecto fundamental y más importante en el que las clientas se detienen antes de adquirir este servicio, es que se trate de un centro homologado. Esto lo conocen muy bien en Lashes&More, la franquicia de estética especializada en extensiones de pestañas. La cadena no deja de evolucionar constantemente, introduciendo nuevos productos y técnicas que han hecho que sea galardonada en dos ocasiones: En 2017 con la Medalla de Oro por la Asociación Española de los Profesionales de la Imagen y el pasado año con la Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional.

Lashes&More nace en Oviedo como salón de extensiones de pestañas, manicura y pedicura, y depilaciones, los tres tratamientos estéticos que más se demandan actualmente. Tras el éxito cosechado en esta provincia, se lanzan en 2017 como franquicia. Desde la dirección de la Central se definen como: “Una franquicia moderna, rentable y con una identidad corporativa impactante y cuidada. Nuestro modelo de gestión de calidad nos permite mantener un continuo crecimiento, gracias a la profesionalización del sector y a la constante e inmejorable formación del equipo.”

En los establecimientos de esta franquicia de estética, se aplican todos los tipos de extensiones, pelo a pelo (seda o visón) y varios tipos de volúmenes. Tanto en el servicio de extensión de pestañas, como en manicura y pedicura, disponen de productos propios de altísima calidad registrados en la Comunidad Europea y avalados por el gran volumen de clientas habituales que acuden con asiduidad a sus centros.

Según Nacho Tuya responsable de expansión de Lashes&More en Tormo Franquicias Consulting: “Lashes&More representa una de las oportunidades más interesantes y con mayor potencial dentro del mercado actual de franquicias, ya que se trata de un modelo ampliamente testado, con más de 10 centros en España, una operativa muy sencilla y una de las inversiones más asequibles dentro del sector estético en la actualidad.”

Ventajas para el franquiciado

Desde la central de Lashes&More forman al franquiciado para que pueda dirigir su propio negocio, lo asesoran en todo momento y le ayudan con la financiación. No necesita experiencia previa, ya que le enseñan todas las técnicas de trabajo. Ofrecen también asesoramiento en la elección del local y exclusividad territorial.

Otra de las ventajas que obtiene el franquiciado de Lashes&More es la formación en captación y fidelización de clientes para obtener beneficios desde el primer mes. La central regala al franquiciado el primer stock de extensiones de pestañas y esmaltado permanente de uñas de la marca y le ceden su imagen de marca exclusiva.

La franquicia presenta 3 formatos adaptados a cada perfil de emprendedor:

Mini Lashes&More (autónomos sin empleados).

Maxi Lashes&More (1 autónomo + 1 empleado).

Salón Lashes&More (inversores hasta 6 puestos). Por una inversión desde 9.500 €, el emprendedor se puede beneficiar de un concepto altamente demandado en el sector y referente en su zona.

Nacho Tuya

911 592 558

ntuya@tormofranquicias.es

