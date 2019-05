RH Corales Resort se une a Preferred Hotels&Resorts para ofrecer un servicio más exclusivo a sus huéspedes

El Hotel Tinerfeño, miembro de Barceló Hotel Group entra a formar parte como miembro de Preferred Hotels & Resorts, la marca de hoteles independiente más grande del mundo Parece que en 2019 está siguiendo la misma estela que dejó el 2018 para Royal Hideaway Corales Resort, y es que una de las últimas aperturas de Barceló Hotel Group, que se incluye bajo su marca Royal Hideaway, ha entrado a formar parte de la exclusiva Preferred Hotels & Resorts, bajo la colección LVX. Esta asociación, que engloba los mejores hoteles destino posicionados en el segmento Luxury y ubicados en localizaciones espectaculares, apuestan por el lujo experiencial bajo su filosofía ‘The art of fine moments’.

La marca estadounidense brinda los mejores alojamientos con un servicio personalizado, atractivo y exclusivo, mediante inspiraciones y experiencias memorables a través de sus servicios de restauración, ocio y wellness. Además, ofrece ventas estratégicas que hacen conectar a los viajeros más exigentes con la singular experiencia de hospitalidad de lujo satisfaciendo sus necesidades para cada ocasión. Pero para esto, es necesario que cada alojamiento mantenga los altos estándares de calidad y unos niveles de servicio intachables requeridos por el Programa de Garantía de Calidad.

Y es que no es de extrañar que Preferred Hotels & Resorts se haya interesado en Royal Hideaway Corales Resort pues el hotel cuenta con una ubicación privilegiada, en plena costa de Adeje, con el mar como telón de fondo. Una propuesta de diseño interior y exterior que reflejan las 5* Gran Lujo bajo un estilo vanguardista inspirada en los corales que rodean la isla de Tenerife. De esta manera, el Hotel pasará a ser el primer hotel Preferred en todas las Islas Canarias.

El resort cuenta con una oferta Adults only en Royal Hideaway Corales Beach, donde los huéspedes podrán alojarse en impresionantes suites con vistas al océano y disfrutar de su spa especializado en medicina hindú ayurvédica, orientada a la relajación corporal y espiritual a través de tratamientos basados en la energía interior y el equilibrio de cada individuo. Por otro lado, para aquellos que busquen un destino para disfrutar en familia, Royal Hideaway Corales Suites es la mejor opción. Apartamentos, villas y penthouses con piscina y vistas al Atlántico, actividades y experiencias para todas las edades y una oferta culinaria que mezcla la mejor comida mediterránea e internacional.

The Experience Design Hotel

Con una gran apuesta orientada a que el huésped pueda vivir unas vacaciones de diseño, el hotel ofrece vivencias exclusivas: un lujoso vuelo en helicóptero sobre el Teide, una salida en barco para avistar estrellas o un exclusivo show cooking privado son algunas de las experiencias que pueden vivirse en el hotel, unidas a una gran apuesta por los servicios gastronómicos, como el restaurant Maresía, dirigido por los famosos hermanos Padrón, los únicos chefs canarios con una estrella Michelin, que ofrece un recorrido gastronómico de proximidad con platos que derriban las fronteras experienciales .

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.670 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 120 establecimientos. Para más información: www.barcelo.com

Contacto de prensa:

Fly me to the Moon para Barceló Hotel Group.

Teléfono: 91 781 25 06

Ana Hidalgo / Laura Santolaya