Rentokil Initial con el Día Mundial de la Higiene Menstrual

lunes, 27 de mayo de 2019, 17:11 h (CET) La compañía líder en control de plagas e higiene reivindica la importancia de la educación en esta materia Rentokil Initial, líder mundial en servicios de Higiene Ambiental y Control de Plagas, se suma a la reivindicación de este 28 de mayo, Día Mundial de la Higiene Menstrual, consciente de la necesidad de concienciar y educar a la sociedad para que las mujeres y niñas de todo el mundo puedan acceder a una higiene básica.

200 millones de niñas indias no tienen conocimiento acerca de la higiene menstrual. Tan solo un 12% de las mujeres del país asiático utiliza compresas higiénicas. Un 17% de las mujeres del mundo dejan de hacer sus actividades rutinarias a causa de la menstruación. En algunos países de Asia y África persisten creencias y mitos que desembocan en que las niñas no vayan a la escuela durante su periodo, tengan prohibido hablar de ello o comer ciertos alimentos e incluso son marginadas por sus propias familias.

En el Día Mundial de la Higiene Menstrual, Rentokil Initial quiere romper los tabúes creados en torno al ciclo menstrual, siendo conscientes del papel que juega la educación para romper estigmas y generar conocimiento acerca de la importancia de la higiene y la prevención de problemas de salud en los 40 años de media en los que el periodo está presente en la vida de las mujeres.

“Reivindicamos un proceso natural que permite la vida, al igual que lo hace el agua. Es precisamente la ignorancia, el oscurantismo y la falta de higiene lo que provoca rechazo en la sociedad, lo que hace también peligrar la salud de las mujeres”, afirma Joaquín Atienza, Director General de Rentokil Initial España.

Cerca de 1 de cada 3 mujeres en el mundo no tienen acceso a baños seguros. Initial investiga y desarrolla nuevos productos higiénicos para evitar problemas de contaminación bacteriana y otras enfermedades causadas debido a exposición a lugares insalubres por la falta de mecanismos de control.

Rentokil Initial prosigue su apuesta por espacios limpios y de calidad con soluciones como las propuestas de la Gama Signature, con contenedores automáticos de higiene femenina, bacteriostáticos, purificadores de aire o higienizadores de asientos de inodoro.

