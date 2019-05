El creador de 'Game of Thrones', George R. R. Martin, revela lo difícil que fue elegir a Arya Stark Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 17:02 h (CET) "Ella está diciendo las líneas, está viva, tiene el espíritu de Arya, ¿sabes? Fue increíble" - George R. R. Martin hablando sobre la cinta de audición de Maisie Williams Juego de tronos, la serie de televisión más famosa de todos los tiempos basada en los libros de George R. R. Martin, ha llegado a su final. El autor de ‘Canción de Hielo y Fuego’ recientemente realizó una entrevista con Rolling Stone sobre la temporada final de la adaptación televisiva de HBO de Game of Thrones. En un momento dado, Martin habló específicamente sobre el casting de Maisie Williams, quien ha interpretado a Arya Stark en la serie desde la primera temporada.

Reflexionando sobre el casting perfecto, Martin agradece a la directora de casting Nina Gold y a los creadores del show David Benioff y D. B. Weiss por tener éxito en la difícil tarea de elegir a la joven actriz para la serie:

"Tengo que dar un inmenso crédito a nuestra directora de casting, Nina Gold. El casting de Arya fue particularmente difícil, como temía. Creo que vimos más Aryas potenciales que cualquier otro rol en este espectáculo. No estuve presente físicamente en el casting, estaba aquí en Nuevo México trabajando en el próximo libro, pero estaba viéndolo por Internet. Creo que probablemente vimos como cien chicas. Y en cierto punto del proceso, estaba empezando a decir: 'Esto es un desastre, no podemos encontrar a nadie aquí'. Este no es un personaje que requiera que la actriz sea adorable. Arya Stark va a pasar por traumas personales realmente enormes. Va a ver la muerte y la guerra. Va a ver a personas cercanas a ella decapitadas. Luego vi la cinta de Maisie, y fue como ‘Ahí está. Ahí está ella. Arya. Está diciendo las líneas, está viva, tiene el espíritu de Arya, ¿sabes? Eso fue increíble. David [Benioff] y Dan [Weiss] y yo dijimos: Sí, la encontramos, hurra. Ya puedes lanzar los cohetes".

Asier Olaizola, Director de AficionArts, Escuela de Teatro para actores aficionados en Madrid, afirma que la producción y los castings para los personajes de la serie fueron absolutamente perfectos: "Cada uno de los personajes de Juego de Tronos, desde Arya Stark hasta John Nieve, fueron intepretados por actores que tenían un total compromiso con el guión y con las emociones y la personalidad de su personaje. El resultado de todo ese esfuerzo está a la vista, ya que Game of Thrones se ha convertido en la serie más aclamada de todos los tiempos".

