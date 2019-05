Serviasistentes recuerda que 'los ancianos necesitan más que cuidados físicos'

Según las investigaciones, un tercio de las personas adultas del mundo experimentarán una caída a medida que entren en la vejez, que podrían evitarse si se atendieran sus necesidades de atención física A medida que avanza en la vida, cualquier persona requiere diferentes niveles de atención. Ya sea debido a un accidente o lesión, o por lo general a estar menos sanos a medida que se envejece, se necesitan diferentes cuidados, tanto físicos como mentales y emocionales.

"Como especialistas en ayudas para la movilidad, sabemos todo lo que hay que saber sobre la importancia del cuidado físico para las personas mayores y las que sufren problemas de movilidad. Sin embargo, los cuidados físicos no consisten simplemente en comprar una silla de ruedas. Y lo que es más importante, no sólo son importantes los cuidados físicos", afirman los profesionales de Serviasistente.

Más allá del cuidado físico y la importancia de permanecer móvil durante toda la vida, está la necesidad de recibir apoyo emocional y mental. Si la salud mental de una persona mayor no se atiende adecuadamente, puede es casi inevitable que poco a poco se dirija hacia sentimientos de mal humor, el aislamiento y una perspectiva bastante negativa de la vida en general.

"Los ancianos se encuentran entre los más aislados de la población y es una preocupación creciente para las familias que no pueden alcanzar a sus seres queridos con la frecuencia que desean, ya sea debido a otros compromisos o a la distancia. Pero eso no significa que no podamos hacer nada para evitarlo", mantienen.

Todos los hogares para la tercera edad y establecimientos similares tienen el deber de atender tanto las necesidades físicas como las mentales de sus residentes, e incluso algunas ofrecen clases de gimnasia suaves, en las que se practican movimientos aeróbicos y pilates.

A su vez, el aumento de la movilidad ayudará a mejorar el estado de ánimo, la memoria y el apetito, brindando a las personas mayores la fuerza que necesitan para pasar el día y aprovechar al máximo su tiempo con la familia y los amigos.

"No obstante, muchas familias que no pueden permitirse pagar una residencia de ancianos para sus seres queridos deciden cuidar de ellos en el hogar. Una elección que si bien es absolutamente respetable, debe tomarse con el conocimiento de que será necesario adaptar el hogar para convertirlo en un sitio más accesible para personas con problemas de movilidad", concluyen los profesionales de Serviasistente.

Desde pasamanos para las escaleras hasta alfombras antideslizantes para el baño, hay todo un catálogo de ayudas para la movilidad en el mercado que permiten convertir cualquier hogar en un lugar mucho más accesible para los mayores. Y en realidad se trata de una inversión a largo plazo, porque al fin y al cabo, todo el mundo se encontrará en esa situación tarde o temprano.