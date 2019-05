ReSound presenta en AEDA su solución recargable LiNX Quattro, y su tecnología de Inteligencia Artificial

Además, la firma danesa ha llevado al XVI Congreso de AEDA la campaña de prevención auditiva #SalvaTusOídos con un concierto acústico que protagonizó Jaime Terrón (Melocos), que se une así a la iniciativa ReSound ha estado presente, como en todas sus anteriores ediciones, en el XVI Congreso de AEDA. El equipo comercial y de marketing de la firma danesa ha mostrado en AEDA LiNX Quattro, la solución recargable más avanzada del mercado, que veía la luz a finales de 2018 a nivel global, así como también el lanzamiento estrella de 2019, su nuevo sistema de Inteligencia Artificial (AI), capaz de aprender de los hábitos del usuario e incorporarlos, por primera vez en el sector, a la ayuda auditiva. En una primera fase de un proyecto mucho más amplio y ambicioso, gracias a la AI, la ayuda auditiva, a través de apps que se instalan en los dispositivos móviles, interactúa con el asistente de voz de SIRI, de Apple, para llevar a cabo ajustes y cambios de programa en el audífono.

En el espacio que el Congreso dedica a las novedades de empresa, Manuel Yuste, director de producto de ReSound, impartió una charla precisamente sobre el funcionamiento de la AI de ReSound. Yuste comenzó haciendo una singladura de los avances tecnológicos habidos hasta la fecha en el sentido de conectar al usuario con la realidad digital propiciados por GN y que en todos los casos se han acabado convirtiendo en la tendencia del sector, e incluso en el estándar del sector. El director de producto se refirió a los primeros pasos de la conectividad 2.4 GHz (2010) y su evolución hasta la interacción directa con los móviles (2014) y las primeras apps (ahora ReSound cuenta con hasta cuatro diferentes), y a la llegada de las adaptaciones en remoto (2017) para terminar en el sistema de Inteligencia Artificial que interactúa con la ayuda auditiva, recién estrenado.

ReSound colabora en este proyecto con quien es uno de sus aliados tecnológicos principales: Apple. La app desde la que se controlan los audífonos interactúa con IOS 12, el último sistema operativo de los dispositivos de Apple, y con su asistente de voz. SIRI mapea la posición, los hábitos del usuario, su voz, sus gustos y preferencias, y, en función de las apps que el usuario tenga descargadas, sugiere diferentes cosas. De la misma manera, y desde una app específica, ReSound se sirve de la tecnología de SIRI para proponer ajustes y mejoras a los usuarios de audífonos, de acuerdo con las preferencias y gustos observados. Así, la funcionalidad Just Swipe (Desliza) aprende de las preferencias en cuanto al uso de los audífonos del usuario, y le recomienda cambios de programa de acuerdo con estas observaciones, que se pueden ejecutar desde el móvil, sólo deslizando la pantalla. Por otro lado, Just Talk (Habla) permite exactamente esto mismo, pero trasladando la iniciativa del usuario, puesto que es él quien, por medio de la voz, quien le dice al teléfono que cambie el programa. Esta tecnología se implementa en las apps de ReSound.

Además de mostrar estos avances, y de abundar en otros, como la conectividad o la Asistencia Remota, ReSound ha llevado a AEDA su campaña de prevención auditiva #SalvaTusOídos. “Es nuestro interés que los pacientes sigan disfrutando de la conectividad en su ayuda auditiva adaptada por los profesionales de la audición, pero también lo es potenciar el mundo de la audiología en general y del cuidado de la salud auditiva. Por eso, hemos traído a AEDA #SalvaTusOídos, para generar más conciencia sobre lo importante que es que el sector audiológico conciencie a la sociedad de lo importante que es cuidar el oído”, valora Carlos García, Key Account de ReSound.

Jaime Terrón (Melocos), se ha unido a la iniciativa, de manera que el viernes pasado ofreció una selección de temas en uno de los espacios del congreso. Precisamente para ello, Jaime Terrón, recientemente unido a la causa de #SalvaTusOídos, hizo un concierto acústico en el que repasó algunos temas inolvidables del pop español. “Quiero contribuir a ayudar a todos aquellos que tienen problemas de audición, y con mayor motivo siendo músico, una profesión muy expuesta a sufrir pérdida auditiva”, valoraba. El ex de Melocos empezó muy joven en la música, con dieciocho años. “Y lo voy notando. Por eso, cada vez soy más cuidadoso con mis oídos cuando subo al escenario. Intento protegerlos y llevar unos buenos cascos, por ejemplo”. Encantado con su participación en AEDA, “hay que hacer hincapié en que es necesario cuidar la salud auditiva. Los niños y jóvenes llevan un volumen altísimo en los cascos. Estoy aquí para ayudar a prevenir estas malas prácticas, y porque no me imagino el mundo sin música. Llevo catorce años en esto y mi vida es levantarme con música, acostarme con música, y vivir todos los días con música, haciendo lo que más me gusta, que es tocar, y para ello necesito mis oídos en perfecto estado”.