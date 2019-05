El proyecto que emplea a jóvenes a través de formación en Java y Amazon Web Services Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 15:02 h (CET) Fundación INCYDE, Generation Spain, Amazon Web Services y Global Knowledge arrancan el primer proyecto orientado a la empleabilidad de los jóvenes a través de la formación en desarrollo Java y Amazon Web Services cloud La primera edición del programa, cuya ceremonia de graduación se celebró el pasado 25 de enero, tiene como objetivo la formación en desarrollo Java y Amazon Web Services (AWS) para jóvenes profesionales.

La empresa líder en formación IT Global Knowledge, la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa), Fundación Generation y Amazon Web Services han colaborado en este proyecto pionero Java y Desarrollo en Amazon Web Services (AWS). Este programa, destinado a jóvenes entre 18-29 años dio su pistoletazo de salida el 8 de enero.

Primera convocatoria

Esta primera edición del programa, cofinanciado por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, nace para aumentar el número de profesionales capaces de apoyar a las empresas en su transformación digital con formación en cloud computing. Sin coste para los alumnos, consta de tres partes formativas: la primera, que trabaja conocimientos de programación Java, una segunda que trabaja las habilidades técnicas necesarias para desarrollar en entornos de la plataforma de AWS; y una tercera que mejorará las habilidades personales de los alumnos como la gestión del tiempo y la comunicación.

El objetivo de este programa es formar a jóvenes, con background educativo diversos, con o sin experiencia previa en desarrollo cloud para que puedan reincorporarse al mercado laboral con un potencial de mejoras.

El programa, además, cubre el aprendizaje de todas las disciplinas necesarias para la generación y puesta en producción de aplicaciones web Java, con una perspectiva práctica, usando tecnologías actuales y siguiendo un proceso de aprendizaje holístico, interactivo e incremental.

Fundación Incyde, Generation Spain, Amazon Web Services y Global Knowledge, promotores de esta iniciativa

Este proyecto es el resultado de la colaboración entre cuatro importantes players en el sector de la formación en habilidades digitales de alta demanda.

Para conocer más a fondo los detalles de este programa pionero puede visitar la siguiente dirección: http://www.incyde.org/ficha/java-y-desarrollo-en-amazon-web-services

Acerca de Global Knowledge Spain

Global Knowledge es el líder mundial en TI y formación profesional oficial cuyo objetivo es desarrollar las habilidades necesarias por los profesionales y organizaciones para tener éxito en su trayectoria.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Global Knowledge está presente en más de 15 países y tiene la flexibilidad única de ofrecer una amplia cartera de cursos en más de 100 países en aulas, en formatos virtuales (modalidades online) y a través de una red mundial de partners que aportan un valor añadido.

Desde 1995, Global Knowledge está formado por más 1,500 profesionales de todo el mundo. Cuentan con los mejores instructores certificados por los principales fabricantes que trabajando de forma constante para dar los mejores resultados. De esta forma, son considerados como los mejores en la industria.

Considerado como el proveedor de formación IT líder en el mundo, Global Knowledge ayuda cada año a que más de 230,000 profesionales consigan crecimiento profesional.

Acerca de Generation Spain

La Fundación Generation Spain es una organización independiente, sin ánimo de lucro, impulsada por McKinsey & Company, para desarrollar soluciones innovadoras y replicables a los retos sociales más complejos. Este programa es un proyecto global que promueve la empleabilidad a través de la formación que conecte las necesidades de las empresas con las competencias profesionales y sociales de los alumnos. El denominador común a todas ellas es que se aprende en un ambiente donde el trabajo en equipo, la perseverancia y la gestión del tiempo marcan la diferencia para tener éxito en el actual panorama laboral.

