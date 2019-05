ITM Global integra la inteligencia artificial en los sistemas de control de accesos Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 15:06 h (CET) La nueva normativa acerca del registro de horas dentro de las empresas ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de tecnologías efectivas de control integral dentro de las empresas, desde las labores de vigilancia y protección de las instalaciones hasta el registro de los empleados o sus dispositivos La nueva normativa acerca del registro de horas dentro de las empresas ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de tecnologías efectivas de control integral dentro de las empresas, desde las labores de vigilancia y protección de las instalaciones hasta el registro de los empleados o sus dispositivos.

En este contexto, ITM Global ha dado un paso más, incorporando la inteligencia artificial a los sistemas de verificación de accesos que ya venía instalando por todo el país. De esta forma, el departamento de I+D+i de la compañía ha llevado a cabo una experiencia piloto, mediante IA, basada en la recepción virtual que realiza las funciones de control de accesos integrando el reconocimiento facial y la atención mediante ‘bots’.

Este sistema global de seguridad dentro de la empresa permite interactuar con los bots, facilitando la gestión del acceso de los propios empleados y de personas externas a la empresa en visitas corporativas.

Con todo, esta incorporación de la inteligencia artificial viene a perfeccionar un sistema integral que también incluye el control de presencia, la protección contra incendios o la videovigilancia, entre otros.

Según el Director de Operaciones de ITM Global, Paulino Cantero, el control de accesos “es uno de los campos en los que más ha evolucionado la seguridad en los últimos años”.

En este sentido, el acceso por código numérico dio paso a los sistemas basados en radiofrecuencia y proximidad, con las tarjetas para fichar, que fueron la antesala de unos sistemas más sofisticados basados en reconocimiento facial o huella dactilar.

Con todo, Cantero ha asegurado que los años de dedicación de ITM Global han permitido a la empresa “desarrollar el know how idóneo para proporcionar el valor añadido a los proyectos desarrollados en el área de seguridad”.

Sobre ITM Global

ITM Global es una empresa de origen cántabro con más de 25 años de experiencia en gestión e integración de instalaciones en el sector de las telecomunicaciones, seguridad y edificación. Con más de 150 empleados por todo el país, la compañía ha trabajado en los proyectos más destacados junto a las empresas líderes en el panorama nacional.

ITM Global forma parte del Grupo PITMA, un grupo empresarial multisectorial diversificado que opera en seis áreas: telecomunicaciones, seguridad, energía, servicios comerciales, servicios empresariales y Recursos Humanos. Cuenta con más de 2.500 empleados por todo el país y presencia tanto en España como en Portugal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.