León, una preciosa ciudad y parada obligatoria en el Camino de Santiago Por su encanto singular y la gran cantidad de servicios y alojamientos que ofrece, la capital leonesa es punto de salida y lugar de paso ineludible en la ruta jacobea del llamado ‘Camino Francés’ Jaime Ruiz de Infante

lunes, 27 de mayo de 2019, 16:26 h (CET)

León es una bella ciudad de gran riqueza monumental y cultural con su magnífica catedral, San Isidoro, Panteón de los Reyes, el impresionante edificio de San Marcos que alberga uno de los más señeros Paradores de Turismo, Casa Botines, una de las pocas obras que Gaudí realizó fuera de Cataluña; Palacio de los Guzmanes…



Encrucijada de rutas y una de los más importantes a lo largo de los siglos es el Camino de Santiago. Por su estratégica ubicación, la capital leonesa se convierte en un lugar de parada obligatoria para los peregrinos que realizan este recorrido a través del ‘Camino Francés’, que une la localidad de Saint Jean de Pied de Port con la ciudad compostelana.



Además, León es uno de los puntos de partida más escogidos por la amplia variedad de servicios, rincones gastronómicos, albergues y establecimientos donde pernoctar, empezando por la propia ciudad.



Mochila a la espalda, bordón en mano y con un recorrido de cerca de 300 kilómetros por delante, comienza una aventura única, con siglos de tradición y leyenda. Una experiencia para la reflexión, el hermanamiento y la solidaridad que muchos designan como espiritual y que está llamada a generar recuerdos imborrables que permanecerán por siempre en nuestra mente. Una promesa, un reto personal o puede que incluso un homenaje.

Callejeando por Legio VII Gemina

En el centro de la capital leonesa, la plaza de Santa María del Camino marca el punto de salida de esta legendaria andadura. Popularmente conocida como Plaza del Grano, es indudablemente una de las imágenes más hermosas que deja en la retina la capital leonesa hoy y su empedrado fiel al estilo medieval nos traslada al corazón del antiguo Reino de León. El albergue de peregrinos de las Benedictinas, en el Monasterio de las Carbajalas, queda atrás a medida que avanzamos por las calles de la Rúa y Ruiz de Salazar hasta llegar a la modernista Casa Botines.



La calle Ancha, la más importante de León desde la época romana, divide en dos el casco histórico leonés y a su vez delimita la frontera entre dos fascinantes barrios: el Húmero y el Romántico. Centro neurálgico del ambiente vespertino y la vida nocturna de la localidad y meca de las más deliciosas y abundantes tapas, de los mejores vinos de las denominaciones de origen de León y El Bierzo o las bebidas autóctonas como el butano o la limonada, son parada obligatoria para reponer fuerzas tras horas y kilómetros de caminata.

Esta amplia vía nos lleva a través de las fachadas de antiguos palacios donde hoy convergen multitud de estilos hasta la Catedral, que aparece en la Plaza de La Regla como un espejismo lleno de majestuosidad y solemnidad. La Pulchra Leonina es uno de los más bellos ejemplos del gótico francés de toda España y en su interior reina la luz a través de la infinidad de tonalidades, formas y colores de sus impresionantes vidrieras. Desde este punto, la parte más alta de la ciudad, los callejones colindantes hacen aparecer hacia la derecha a la Real Colegiata de San Isidoro. Se trata de un monumento histórico que no solo alberga la que es conocida como la ‘Capilla Sixtina del románico’, sino que, además, es el lugar que fue testigo de las primeras Cortes que contaban con participación ciudadana y que convierten a León en



Cuna del Parlamentarismo.

Por la calle Renueva, primero, y Suero de Quiñones después, el Hostal de San Marcos, hoy Parador de Turismo y Museo, aparece a la vista del caminante al que recibe con la misma hospitalidad que antaño. Lugar de enigmas como el acontecimiento que llevó a Francisco de Quevedo preso en una celda y construido como un convento para la Orden Militar de Santiago, durante siglos los frailes atendieron y acogieron a los peregrinos en sus estancias dando lugar, así, a una ciudad en miniatura. Al otro lado del río Bernesga, las avenidas de Quevedo y del Párroco Pablo Díez indican la continuación del Camino hacia las afueras de León, donde la aventura del peregrino continuará durante 14 etapas más hasta llegar a la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.



Donde comer León ha sido "la mejor Capital Española de la Gastronomía hasta la fecha", afirmó orgulloso el presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, Mariano Palacín, título que la ciudad ostentó en 2018. No cabe duda que ese evento significó una impresionante mejora culinaria que ha encantado, no solo a los residentes sino también a cuantos visitantes llegan a la capital.



De tapas por León.

Dicen los lugareños que no hay otra ciudad en España que viva la tapa como León. Aquí, todos los bares, tabernas y tascas, ponen buenas tapas, tradicionales y creativas y gratis con la consumición.



Hay 3 zonas que destacan del resto: El Barrio Húmedo (en torno a la Plaza Mayor), El Barrio Romántico y la zona de Eras de Renueva (al lado del Musac).



Restaurantes

La Gitana. Travesía Carnicería, 5. Tel. 987 21 51 71. Cierra miércoles noche y jueves. Todo un clásico del Barrio Húmedo. €. Cocina tradicional y familiar en un ambiente rústico. Un bar con una buena oferta de tapas; en el comedor , situado en el piso superior se pude saborear un buen entrecot a la piedra. Precio medio: 25/45.



Adonías Santa Nonia, 16. T. 987 67 68. Tres menús, con platos tradicionales leoneses, ofrecen al cliente en unos comedores rústicos. Codillo al horno y crema de hongos y puré de reineta los platos más solicitados. Precio medio: 20/ 45 €.



Donde dormir Parador de León. Plaza de San Marcos, 7. Tel. 987 237 300 El Hostal de San Marcos es uno de los hoteles monumentales más extraordinarios del viejo continente. Su construcción, junto al puente que atraviesa el río Bernesga, a las afueras de León, se inició en el siglo XVI con el objetivo de albergar la sede principal de la Orden Militar de Santiago en el oeste de la Península. La obra fue financiada por el rey Fernando el Católico.

Cuidadísimas zonas comunes, 188 habitaciones, las suites que dispone son impresionantes con arcos de piedra y mobiliario antiguo. Restaurante a la carta. Consultar ofertas sobre precios.



Hotel nh Plaza Mayor. Plaza Mayor, 15. Tel. 987 34 43 57. Emplazamiento privilegiado en un ambiente confortable. Solicite habitaciones orientadas a la Plaza Mayor. Sobre precios, consultar ofertas.



Posada La Regla C/ Regidores, 11. Tel. 987 21 31 73. Edificio del s. XIV cerca de la Catedral. 19 habitaciones de aire rústico. Interesante restaurante. Sobre precios, lo de siempre: consultar ofertas.

