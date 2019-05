Pendrive-personalizados.com se consolida en España y gana terreno en el mundo de los regalos de empresa Comunicae

lunes, 27 de mayo de 2019, 12:46 h (CET) La tienda online especializada en la venta y creación de pendrives personalizados se ha consolidado en España luego de 1 año de operaciones; en el cual, a través de su portal web Pendrive-personalizados.com ha sabido satisfacer las necesidades de sus clientes. Debido a esto, actualmente se posiciona entre las principales tiendas de este campo en España; según los clientes, representa una de las mejores opciones para realizar un pendrive personalizado económico y de calidad La tienda online especializada en la venta y creación de pendrives personalizados se ha consolidado en España luego de 1 año de operaciones; en el cual, a través de su portal web pendrive-personalizados.com ha sabido satisfacer las necesidades de sus clientes. Debido a esto, actualmente se posiciona entre las principales tiendas de este campo en España; según los clientes, representa una de las mejores opciones para realizar un pendrive personalizado económico y de calidad.

De este modo, en esta tienda online es posible encargar los pendrives personalizados para la venta o regalo en todo tipo de eventos; las empresas suelen recurrir a ellos al aplicar los pendrive como regalo para sus empleados. Lo cual, es una excelente idea puesto que este tipo de equipos aún tienen gran utilidad en el área de oficina.

Es cierto que en la actualidad existen otras opciones de almacenamiento que ofrecen alternativas a los usuarios; como es el caso del almacenamiento en la nube o a través de discos duros portátiles. Sin embargo, la simpleza en cuanto a uso y transporte de las memorias USB aún no ha podido dejarse atrás; de hecho, se han actualizado a la versión 3.0 para mayor velocidad y capacidad de almacenamiento.

La tienda online Pendrive-personalizados.com ofrece al público un amplio catálogo con más de 100 productos a elegir; entre los cuales, se puede encontrar pendrives de todos los materiales existentes; poseen pendrive de plástico, madera, madera ecológica, corcho, vidrio y con formas y colores creativos. Por ende, es muy probable que esté disponible el pendrive ideal de acuerdo a cada gusto.

El funcionamiento de la misma es muy sencillo, consiste en realizar una cotización a través del portal web solicitando el presupuesto. Para ello, el cliente debe seleccionar el tipo de pendrive que desea personalizar o enviar una propuesta personal; enseguida, será atendido por los profesionales que conforman el equipo; quienes enviarán una muestra digital del producto final una vez el cliente haya proporcionado la información del logo y diseño que desea.

Es destacable, que el portal web cuenta con un blog propio donde manejan contenido de gran utilidad para el lector; por ejemplo, consejos útiles para el manejo de las memorias USB, trucos, ideas originales de regalos, pendrives creativos y más. Al igual que comparativas de productos electrónicos que permiten elegir la mejor opción a la hora de comprar según el destino de cada uno.

La página cuenta con un diseño sólido de carga rápida que es muy intuitivo para el usuario; quiere decir, que todas las acciones a realizar para solicitar el presupuesto son rápidas, efectivas y abiertas a llevarse a cabo desde cualquier equipo. Solo es necesario tener un objetivo trazado y solicitar la debida asesoría de los profesionales de la empresa.

En efecto, los clientes que trabajan con esta tienda ofrecen comentarios muy positivos de su trabajo. Manejando calificaciones muy buenas en cuanto a calidad de atención, creatividad, diseño de los productos y técnicas vanguardistas de impresión. Como resultado, todos los pendrive personalizados confeccionados por la empresa han sido muy bien aceptados.

La razón principal de su éxito se debe a los grandes beneficios de optar por esta opción de regalo para empresa o cualquier ocasión; principalmente en la publicidad. Ya que, al ser equipos que pasan constantemente de mano en mano, con un buen logotipo sirven para dar a conocer una empresa, organización, causa o evento; mientras que cumplen un objetivo de utilidad que hará que todos los trabajadores lo usen incluso por más de un año.

Por otro lado, es destacable mencionar que no solo las empresas han recurrido a esta tienda para personalizar sus regalos; también, se han implementado para eventos como bodas, convenciones, conferencias empresariales y más. Así como también, marcas personales han recurrido a esta técnica para darse a conocer y ofrecer un perfil profesional; por ejemplo, los pendrives para fotógrafos donde entregan su trabajo digital con estilo y vanguardia.

Finalmente, esta empresa ha llegado a España hace más de un año y solo ha experimentado crecimiento. Razón por la cual, se proyecta entre las grandes opciones a las que recurrir para crear un regalo personalizado de calidad. Sin duda, este es solo el comienzo de una gran instalación y crecimiento en este mercado; en poco tiempo, han llegado a varias empresas con sus servicios y muy pronto serán muchas más.

