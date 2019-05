El restaurante Piscomar By Jhosef Arias abre su terraza de verano, más sabor a Perú con las mejores vistas Comunicae

El Restaurante Piscomar del Grupo Jhosef Arias abre su terraza frente a la Basílica de San Francisco. Un espacio más amplio y lleno de magia en el que poder disfrutar de unos refrescantes cócteles y platos esta primavera-verano.

Una ubicación privilegiada para la llegada del verano

En frente de la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid, se encuentra el Restaurante Piscomar. Sus privilegiadas vistas hacen de su terraza el lugar perfecto para disfrutar de uno de los barrios más turísticos de la capital, pues el restaurante Piscomar está en la inmediación del barrio histórico de los Austrias, y junto a la Latina, zona de tapas, copas y quedada entre amigos por excelencia.

Su amplia barra, su espacio gastronómico BoldKitchen y diferentes ambientes dentro del restaurante son otros de sus mayores atractivos.

La terraza de Piscomar para la recta final de la primavera y un verano de ensueño

No hay nada como pararse en una cómoda terraza con las mejores vistas, tras un paseo por las calles de Madrid. Si además ofrecen comida de calidad y unos cócteles elaborados con la mejor profesionalidad, su encanto se multiplica.

El Restaurante Piscomar del Grupo Jhosef Arias ofrece una amplia carta de cócteles y platos basados en la gastronomía peruana de mar, con un concepto vanguardista.

Platos estrella para la terraza

Ensalada Ayara

Ensalada de quinua, tomate, queso, plátano maduro y vinagreta.

Toro Toro

Un tiradito de atún, corvina, aguacate, leche de tigre oriental y piel de corvina

Bravazo

Una causa diferente de langostinos con papa, ají amarillo y aguacate.

Arroz Chaufa

Arroz con Mariscos y salsa de Ostras (influencia cantonesa, cocina Chifa)

Cócteles refrescantes

Antidoto y Veneno

Pisco, lima, piña y ají amarillo

Chilcano

Pisco, Lima, Ginger Ale.



Cau Cau

Pisco, Maracuyá, Lima y Hierbabuena.



Tentación

Pisco, Naranja, Maracuyá, Fresa y Mango

Chicha Morada (sin alcohol)

Bebida nacional a base de maíz morado, piña, lima, clavo

El Restaurante Piscomar By Jhosef Arias está especializado en pescados y mariscos, destacando los cebiches y tiraditos de la cocina peruana.

Reserve su mesa mesa y disfrute de los mejores sabores, creados por uno de los chefs peruanos más innovadores a nivel mundial, Jhosef Arias.

"No cabe duda #MadridSabePerú"

Restaurante Piscomar By Jhosef Arias

Carrera de San Francisco, 15. 28005 Madrid

(Metro La Latina o Puerta de Toledo)

"Para no perderselo y conseguir el #PasaporteaPerú"

Si pilla cerca y se quiere peruano, siempre se puede ir a los otros restaurantes peruanos del Grupo Jhosef Arias Restaurante Callao24 (Puente Vallecas) y Restaurante Capón (Puerta de Toledo)

