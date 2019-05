La comodidad al alcance de los compradores con la guía de compra de muebles del hogar de tiendas.com Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 16:06 h (CET) Ya no es necesario andar por interminables pasillos de naves llenas de muebles para poder elegir los muebles del hogar que se desean. Mirar en las tiendas y encontrar todo lo que se busca, para después comprar la mejor oferta de muebles del hogar con un solo click, es posible gracias a los comparadores de productos como tiendas.com Cuando se va a decorar una nueva casa, o cuando se quiere reformar, comprar mobiliario para el hogar ya no es un engorro en el que los comradores se vean obligados a pasear por interminables pasillos de tiendas de muebles. Evitar el cansancio y hacerlo desde casa, sentado tranquilamente, y encontrar prácticamente todo lo que se busca, y a precios muy competitivos ya no es una utopía.

¿Qué muebles del hogar se pueden comprar?

Puede parecer difícil encontrar los muebles del hogar que se buscan en una web, pero si se siguen algunos consejos que recomiendan desde tiendas.com, está tarea de búsqueda se simplifica bastante, y será mucho más fácil de lo que se pueda imaginar a priori. Seleccionar entre miles de productos y comparar precios, modelos, diseños y colores, sin complicaciones de ningún tipo, recibiendo los muebles del hogar en el domicilio a los pocos días para que sus nuevos dueños puedan presumir de ello ante amigos y familiares, es posible.

María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que: "Acondicionar una casa nunca ha sido tan fácil como ahora, así que no hay que dejar pasar esta oportunidad de comprar los mejores muebles del hogar, siempre con la máxima calidad y los precios más competitivos del mercado. Pero hay que a tener en cuenta varias cosas como fijarse en las características que creemos que son más importantes, como la calidad, la durabilidad, la resistencia, la comodidad, y no menos importante, el transporte y montaje de los mismos".

¿Qué características debe tener un mueble de hogar?

Calidad. Aunque parezca un eufemismo, tener en cuenta que tener muebles de cierta calidad, añadirá durabilidad y comodidad al hogar, no es niniguna tontería. Eso sí, la calidad no está reñida con los buenos precios.

Durabilidad. Este aspecto es importante porque se debe poder disfrutar de los muebles de hogar muchos años. Por lo tanto, hay que fíjarse bien con qué materiales está fabricado para que duren todo lo que se desea.

Resistencia. Polvo, humedad, calor, frío; los muebles del hogar están expuestos constantemente a inclemencias que pueden dañar su composición y, por lo tanto, mermar en su durabilidad. Asegúrarse de que el mueble de hogar escogido esté hecho de materiales resistentes a estos inconvenientes.

Comodidad. Es importante que los muebles de hogar que se compren hagan más confortable la casa. De poco sirven que sean muy bonitos si luego no se pueden disfrutar.

Transporte y montaje. Aunque parezca una tontería, en muchas ocasiones a la gente se le ocurre cambiar de lugar los muebles, o les apetece llevarlos a una nueva casa, si se mudan. Para facilitar esta labor, se debe tener en cuenta que los muebles de hogar deben ser fáciles de transportar y fáciles de montar o desmontar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.