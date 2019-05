Barceló Montecastillo revela cual es ruta turística imprescindible por 19 pueblos del sur Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 16:14 h (CET) El hotel propone un recorrido casi mágico por la famosa ruta de los pueblos blancos, una experiencia para conocer esos rincones de Andalucía en los que la costumbre centenaria de emblanquecer los hogares todavía se mantiene Hace siglos, muchos pueblos de Andalucía en los que el sol brilla durante todas las estaciones del año, decidieron pintar sus casas con cal para protegerse del calor de forma natural. En muchos de estos pueblos (declarados como conjunto histórico) esta costumbre de emblanquecer los hogares todavía se mantiene, dando lugar a la famosa ruta de los pueblos blancos. El hotel Barceló Montecastillo, recomienda aprovechar la visita a Andalucía para ver estos rincones auténticos y caminar a través de las rutas y paisajes de la comarca de la Sierra de la provincia de Cádiz.

Esta ruta es la excusa perfecta para hacer turismo rural en Andalucía, conocer su cultura, naturaleza y gastronomía. Barceló Montecastillo facilita a sus huéspedes el alquiler de vehículos para realizar un recorrido en coche por 19 pueblos con mucho encanto situados a menos de una hora del hotel, entre los que se encuentran Algodonales, Benaocaz, Espera, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario o Villamartín.

Pero sin duda, hay uno al que ningún ranking se le resiste: Setenil de las Bodegas. Caminar por las calles de esta pintoresca localidad supone descubrir un verdadero tesoro oculto: sus casas y negocios enclavadas bajo la roca, las cuevas de la Sombra y las del Sol, la visión del castillo y su torre del homenaje dominándolo todo, su fortaleza medieval... No es de extrañar que esta localidad gaditana lidere la lista de los mejores destinos desconocidos de Europa en 2019 elaborada por la prestigiosa web European Best Destinations, ni que en diciembre de 2018 se convirtiera, oficialmente, en uno de los pueblos más bonitos de España.

El hotel Barceló Montecastillo es el máximo exponente del 'healthy & wellness hotel', el Barceló Montecastillo brinda la posibilidad a sus huéspedes de disfrutar de la naturaleza en un hotel completamente renovado en el corazón de Andalucía, haciendo uso de instalaciones y servicios a medida para los amantes del deporte. Como un espectacular campo de golf de 18 hoyos diseñado por el que posiblemente ha sido el mejor golfista de todos los tiempos, Jack Nicklaus; 3 campos de fútbol de diseño profesional, que suelen albergar concentraciones de equipos de fútbol que van desde la Selección Española a equipos de la liga española como el F.C. Barcelona o el Real Madrid, o clubes europeos como el Manchester United, entre otros muchos.

