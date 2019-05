Martin Mingorance Abogados Málaga se refuerza con una web más Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 15:06 h (CET) El bufete de abogados de Málaga Marting Mingorance apuesta por reforzarse con otra web más y así llegar a más clientes que necesiten de sus servicios La dirección de Marting Mingorance abogados Málaga, ha apostado una vez más por estar más presentes en el medio digital y así llegar a más clientes que requieran de sus servicios.

La nueva web ha sido creada para contar la experiencia del bufete de abogados y explicar 5 tipos de servicios principales que ofrece este despacho de abogados de málaga.

Los secciones que dispone esta web y que reflejan los servicios que ofrece este bufete de abogados de Málaga son:

Abogado de familia Málaga

En esta rama del derecho se cubren diferentes áreas, entre ellas estarían las adopciones, los divorcios, la protección de menores y discapacitados, la patria potestad, el patrimonio y el matrimonio de hecho.

Abogados derecho civil Málaga

En la sección de derecho civil se engloban aquellos servicios relacionados con el derecho de las personas, el de las cosas y bienes, el de sucesiones, el de obligaciones y contratos y el derecho internacional privado.

Asesoría fiscal Málaga

Este área legal, el de la fiscalidad, es muy demandado por las empresas. En ella se asesora sobre la planificación fiscal, los trámites relacionados con la administración pública, los tributos locales y de las comunidades autonomas, sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y liquidaciones, además de tratar los temas de patrimonio y sucesiones y aduanas entre otras.

Asesoría laboral Málaga

En ella se cubren tanto a las empresas como a los trabajadores.

Si se hace referencia a las empresas, el tema laboral alude a las nóminas, altas, despidos, SS.SS, etc...; al tema jurídico laboral con la defensa ante juzgados, la inspección de trabajo o la tesorería de la SS.SS; y también a la realización de auditorías sociolaborales.

Si se hace referencia a los trabajadores, se alude a los despidos, al cálculo de los finiquitos, a los accidentes de trabajo, al asesoramiento fiscal y a las reclamaciones de sueldos.

En área legal laboral también se incluye todo lo referente a las pensiones de trabajadores.

Abogado Penalista Málaga

Este sector legal hace referencia a todos aquellos delitos penales que proceden de delitos contra la administración pública, la seguridad y la salud pública, el robo, las estafas, delitos contra las personas, económicos, delitos laborales, de extradicción, realizados en internet, etc...

Con esta nueva web, Martin Mingorance complementa información de su web principal y se hace más accesible a usuarios interesados en servicios legales.

Dirección: Atarazanas, nº8 – 4º 1, 29005 – Málaga (España)

Teléfonos: 952 21 50 40 - 618 86 11 60

Web: https://www.martinmingorance-asesoria.com/

