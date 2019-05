Gisela Intimates reivindica el cuidado del medio ambiente con una selección de ropa con material reciclado Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 15:10 h (CET) La llegada del verano está a la vuelta de la esquina y, por ello, Gisela Intimates propone una serie de novedades para que sus clientes estén a la última en sus momentos de ocio de la temporada estival, con una clara apuesta por bañadores ecológicos y sostenibles Gisela Intimates vuelve a apostar por la sencillez sin renunciar a la última moda con una selección de ropa de baño comprometida con el cuidado del medio ambiente: bikinis y bañadores ecológicos y sostenibles, a través de material reciclado como botellas PET, que respetan el entorno natural y suponen una auténtica ayuda por su compromiso con la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Aunque estén fabricados con material reciclado, los artículos reciclados tienen una gran resistencia a cualquier actividad típica del verano, con numerosas pruebas destinadas a garantizarlo.

Las principales firmas de lencería están incrementando su apuesta por los materiales ecológicos para mostrar su compromiso por el cuidado del planeta y los recursos naturales, a través de una selección de artículos de este tipo como bikinis ecológicos o bañadores sostenibles para mujeres que quieren aportar su granito de arena en su compromiso por mejorar las prestaciones de la naturaleza.

Además de la ropa de baño ecológica, se ofrecen numerosos artículos novedosos y a la última, de los que se pueden destacar los que se prevén que van a triunfar en la etapa estival.

Tendencias del verano 2019

La ropa de baño de esta temporada estará marcada por los estampados, sobre todo florales. Esta tendencia no será novedosa de 2019, puesto que ya se veía en las playas y piscinas en los últimos años.

Gisela Intimates prevé también que los modelos preferidos por las mujeres serán muy diversos, desde bikinis bandeau, push up, multiposición, desmontables o triangulares hasta los bañadores de todo tipo, un artículo destacado en la nueva temporada con multitud de posibilidades: desde los más simples hasta los estampados florales, de rayas, étnicos o multicolor.

Existe una amplia variedad de modelos de todo tipo entre la ropa de baño de la última temporada, a la que las mujeres que requieran cualquiera de sus artículos pueden acceder y adquirir con las mayores facilidades del mercado.

Además de la ropa de baño, las tendencias de 2019 apuntan también a los estampados en los vestidos de verano de última generación, así como una apuesta firme por los Mix & Match.

Gisela Intimates es una reconocida marca de lencería que ofrece su amplio abanico de modelos a través de internet, con una dilatada trayectoria en el sector de la moda de mayor calidad del mercado.

