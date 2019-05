Final Fantasy XIV online supera los 16 millones de jugadores en todo el mundo

Con la última transmisión en directo del productor llega un benchmark, nuevos tráilers y detalles sobre Shadowbringers La comunidad mundial de FINAL FANTASY® XIV Online sigue creciendo mientras SQUARE ENIX® anuncia que el juego ha superado los 16 millones de usuarios registrados en todo el mundo durante la transmisión Letter from the Producer LIVE desde San Francisco. Esta cifra supone un nuevo hito para el MMORPG antes del lanzamiento de su tercera expansión, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers™, el 2 de julio de 2019.

Durante la transmisión en directo, el productor y director Naoki Yoshida también ha hablado sobre los siguientes aspectos de la futura expansión:

Cambios en el sistema de combate, incluyendo ajustes en las acciones de los roles.



Novedades en el sistema FATE, misiones secundarias y misiones de los oficios.



Ajustes en la sinergia de los oficios y el reequilibrio de los mismos.



Diversas mejoras y actualizaciones de la interfaz.

También se ha publicado el tráiler de las acciones de los oficios de Shadowbringers, que muestra habilidades nuevas y actualizadas para todos los oficios. Puede verse en YouTube: https://youtu.be/jaGxC7wnBDo

Además, ya es posible descargar el software benchmark oficial de FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers. El software benchmark incluye imágenes inéditas de Shadowbringers, así como un editor que permite ver a los personajes jugables tal como aparecen en el juego, incluyendo las razas Hrothgar y Viera. Los usuarios que creen a sus personajes en el benchmark podrán trasladarlos al juego completo. El software benchmark oficial puede descargarse desde aquí: https://eu.finalfantasyxiv.com/benchmark/.

El tráiler del software benchmark de Shadowbringers puede verse aquí: https://youtu.be/GlOBnVv6byI

En FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers por primera vez los Warriors of Light atravesarán los límites entre los mundos para convertirse en Warriors of Darkness, restablecer la noche y salvar al mundo del apocalipsis que promete la Flood of Light. La expansión incluye un montón de novedades, como los nuevos oficios Dancer y Gunbreaker, las razas Hrothgar y Viera, un nivel máximo ampliado, nuevas zonas de gran extensión, Raids y muchas cosas más.

FINAL FANTASY XIV Online sigue brindando la mejor experiencia de FINAL FANTASY en línea y actualmente está disponible en Windows, Steam, PlayStation®4 y Mac®. Es posible comprar todas las ediciones de FINAL FANTASY XIV Online en Square Enix® Online Store: https://ffxiv.eu.square-enix.com/

Es posible reservar todas las versiones de Shadowbringers en la página web oficial: https://sqex.link/0ef9d

Enlaces relacionados

Página web de Shadowbringers: http://eu.finalfantasyxiv.com/shadowbringers/

The Lodestone®: http://eu.finalfantasyxiv.com

Página oficial en Facebook®: https://www.facebook.com/FinalFantasyXIV

Cuenta oficial en Twitter®: @FF_XIV_EN