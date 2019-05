3 días de Networking intensivo con emprendedores digitales de todo el mundo en SED 2019 Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 12:54 h (CET) El próximo mes tendrá lugar el evento más internacional que reunirá a más de 22 ponentes internacionales que dominan el área del emprendimiento y marketing digital llamado Somos Emprendedores Digitales (SED) en la ciudad de Vigo, dirigido a personas interesadas en emprender un negocio o que cuentan con uno y requieren conocer las herramientas que ofrece el mundo digital para impulsar sus ventas El congreso es organizado por el Club de Marketing Global, sus fundadores Álvaro Mendoza y Benlly Hidalgo estarán presentes para dar a conocer los beneficios de utilizar el Internet para hacer crecer un negocio, las ventajas de innovar e impulsar una marca con base en las tendencias de la web, conseguir visibilidad, conectar con el público y aplicar estrategias de comunicación para realizar ventas en por internet.

El Networking es una actividad en la que profesionales y empresarios se reúnen para formar relaciones, desarrollar oportunidades de negocios, buscar clientes potenciales, intercambiar información, etcétera. Estos conceptos son elementos cruciales en SED por lo que, por segunda ocasión, se coloca como el congreso de Networking más grande de su tipo: tanto por su duración, comenzando a partir del día 5 hasta el 7 de junio, como por la gran cantidad de contenido valioso que compartirán lo más de 22 ponentes internacionales, llegados desde Estados Unidos, México, Colombia, Holanda, Portugal, República Dominicana, Francia y España.

El evento es una oportunidad para aprender. El compromiso que rige a SED es brindar la información más novedosa en distintas áreas (editorial, infoproductos, automatización, posicionamiento SEO, Blogging, SEM). Asimismo, el congreso no solo cuenta con los mejores ponentes a nivel internacional, sino que también se presentarán distintos casos de estudio de personas que han emprendido desde cero y lograron grandes resultados aplicando las estrategias de negocios por Internet.

Un ejemplo es el caso de Maria Eugenia Bohorquez, dueña de una cadena de supermercados naturistas en Colombia. Fue durante una de las presentaciones que conoció a Benlly Hidalgo, quien la asesoró para incursionar su negocio a la era digital y ha obtenido resultados exitosos. Actualmente tiene 14 puntos de venta y es la cadena de tiendas naturistas y de alimentación saludable más reconocida en Colombia.

Sobre todo, SED es el espacio ideal para conectar con los mayores influencers del marketing online. La filosofía del Club de Marketing Global es ayudar, compartir y aprender juntos por lo que se procuró que el número de asistentes no fuera exacerbado para crear un ambiente de convivencia familiar en el que los asistentes puedan entablar un diálogo con los ponentes y organizadores de forma directa.

La inauguración se llevará a cabo en el Círculo de Empresarios de Galicia con la presencia del alcalde de la ciudad Abel Caballero. El horario para los tres días que dura el congreso será de 9:30 hasta las 20:30 horas, con lapsos de tiempo para descansos y comida. Los detalles del programa están publicados en la página oficial del evento.

Las entradas para este evento único se agotaron rápidamente pero, sin duda, SED 2019 establecerá los paradigmas a seguir este año en el mundo digital y empresarial. Si se quiere asistir sólo existe la posibilidad de hacerlo vía streaming aquí.

