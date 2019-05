Los cincos festivales de música europeos que no podrás perderte este verano El Tomorrowland es el macrofestival de música electrónica más famoso del planeta Nacho Moreno

viernes, 24 de mayo de 2019, 13:41 h (CET)



La época estival está a la vuelta de la esquina y los amantes de la música ya están valorando los distintos festivales europeos a los que asistirán en los próximos meses. Cada vez son más los que se lanzan a la aventura de asistir a un festival fuera del territorio español buscando nuevas experiencias musicales, lo que también sirve para conocer otras ciudades y culturas.



Tomorrowland

El Tomorrowland es el macrofestival de música electrónica más famoso del planeta. Son muchos los que desean acudir a cualquiera de sus ediciones, pero el precio de las entradas y lo rápido que se agotan suelen ser los principales impedimientos. En la edición de este año, que tendrá lugar en Schorre (Bélgica) del 19 al 28 de julio, asistirán "djs" de la talla de Carl Cox, David Guetta, Armin Van Buren, Steve Aoki o Hexagon.



Hellfest

El Hellfest es un festival de música Rock y Metal que se celebra de forma anual desde el año 2006 en Clisson, Francia. En él se congregan los mejores grupos del panorama internacional y su número de asistentes crece de forma exponencial año tras año. Se celebra del 21 al 23 de junio, en los que se podrá escuchar a Sum 41, Kiss, Eagles of Death Metal o Lamb of God.



Festival Isla de Wight El festival que tiene lugar anualmente en la Isla de Wight (Reino Unido) es uno de los más conocidos a nivel mundial debido a su antigüedad. Sus orígenes datan del año 1968, año en el que precisamente obtuvieron su récord de asistencia hasta la fecha. A la edición de este año, que tendrá lugar en la isla británica del 13 al 19 de junio, irán George, Ezra, Madness o Lilly Allen.



Graspop El Graspop es una cita ineludible para todos los amantes del heavy metal. Los mejores del género se darán cita en la ciudad belga de Dessel para deleitar a los fans con los mejores temas. Within temptation, Slipknot, Kiss, Lynyrd Skynyrd, Def Leppard, Slayer, Rob Zombie, Whitesnake, In flames, Trivium... son sólo algunas de las reputadas bandas que tocarán del 21 al 23 de junio en el Graspop.



Creamfields

El Creamfields lleva años siendo uno de los festivales de música dance con más prestigio del mundo, ya que en su cartel siempre está copado por los mejores artistas del panorama internacional. Todos los tipos de música electrónica tienen cabida, y los que asistan a Daresbury (Reino Unido) del 22 al 25 de agosto podrán bailar al ritmo de deadmau5, Swedish House Mafia, Cirez D & Adam Beyer, The Chemical Brothers o Martin Garrix.

