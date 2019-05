Los 5 trucos de ReformasenMadrid.biz para incrementar el valor de un inmueble

Muchas personas que quieren alquilar o vender su piso, se preguntan como pueden aumentar el valor del inmueble. Existen muchas formas de hacerlo, pero en prácticamente todas, si se quiere aumentar el valor del piso de forma sensible, es necesario realizar una inversión previa. Alguno de los puntos o aspectos que más pueden hacer cambiar el valor de una casa son: la pintura, la decoración, la luz y zonas como el baño o el salón Aumentar el valor de un inmueble pasa necesariamente por su actualización, modernización y puesta en valor de elementos singulares que la distinguen de otras alternativas. Sobre todo en mercados de gran competencia inmobiliaria, tal y como sucede en grandes ciudades como Madrid. Para lograrlo, los propietarios pueden decantarse por trabajos de mayor envergadura, como son las reformas integrales en Madrid o con actuaciones de menor calado, cuando no sea necesario realizar grandes mejoras o no se quiera realizar un gran desembolso. En este último caso hay varios puntos o aspectos del cualquier inmueble que no se pueden pasar por alto.

La pintura es seguramente la forma más sencilla, práctica y segura de hacer aumentar el valor de cualquier inmueble. A través de ella, además de dar una apariencia de cuidado y buen estado, se puede aumentar la sensación de espacio y luz de cualquier inmueble. Se recomienda, el uso de colores claro o blancos, en la mayor parte del inmueble. De esa firna, la luz inunda el hogar creando una sensación de espacio mayor. Los colores o tonos más llamativos se pueden emplear para resaltar alguna parte especial del inmueble pero si abusar de ellos. Cuanto más pequeño sea un espacio, más prioridad se debe dar al color blanco. Además también se recomienda alisar las paredes y techos, ya que este acabado permite dar una mayor sensación de espacio a la vez que mejora y moderniza la estética de cualquier estancia.

La decoración es otro de los aspectos que más se deben cuidar. Se busca que la casa tenga la decoración mínima imprescindible para aportar calidez al espacio. Si se recargan las estancias, la casa parece más pequeña y desordenada. Se recomienda utilizar las técnicas actuales de Home Staging para decorar una vivienda que se desea vender o alquilar. Además otros trucos como el uso de espejos permiten dar una mayor sensación de profundidad y aumentar la luz de las estancias.

El baño es un espacio al que habitualmente mucha gente no le presta atención necesaria, pero que incoscientemente se toma como termómetro del estado de conservación de un inmueble. Una casa con un aseo poco cuidado o anticuado transmite la apariencia de que la casa no está en buen estado. Empresas especialistas en este tipo de actuaciones como www.reformasenmadrid.biz indican que renovar el espacio no debe suponer una gran inversión. Sobre todo si no hay que realizar reformas de fontanería o eléctricas de profundidad. Puntos como una ducha moderna, sanitarios nuevos o baldosas renovadas (se recomiendan grandes piezas de tonos claros) permiten dar un salto cualitativo en la percepción del posible comprador.

La luz es sinónimo de alegría y uno de los puntos que más valora cualquier persona que desea vivir en un inmueble. Además de la pintura existen otras sencillas soluciones para aumentarla. Una de ella es instalar acristalamientos en las ventanas con perfiles reducidos, que permiten ganar un preciosos centímetros por donde entrará una mayor luz. Otra forma de ganar espacio, es eliminar tabiques entre las zonas de las casas. Zonas como la sala de estar, entrada o pasillos se pueden incorporar a salones o habitaciones, permitiendo que la luz acceda directamente por todos los espacios del piso. Por último el uso de grandes espejos también es una forma sencilla para multiplicar la luz de cualquier estancia.

Por último, el salón es el corazón de un hogar, por lo que se debe dar la máxima prioridad a la hora de crear entorno a él una zona acogedora. Un sofá con personalidad, incorporar la cocina y hacer una isla para disfrutar de ese espacio en compañía, o la incorporación de pequeños objetos de decoración como lámparas y alfombras permiten crear una atmosfera acogedora que dará mayor valor a este importante espacio.