Belius eCosmetics revela los ingredientes que deben llevar los labiales para beneficiar la salud de la piel Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 11:03 h (CET) Los ingredientes que contienen los productos de maquillaje provocan diferentes efectos en la piel de las mujeres. Los pintalabios de Belius eCosmetics están compuestos de ingredientes 100% naturales, ecológicos y veganos beneficiosos para la piel Cada vez son más las mujeres que optan por productos de estética naturales, ecológicos y que contengan ingredientes de origen 100% natural. La sociedad se ha concienciado de la importancia de usar productos responsables con la salud y el medioambiente, por eso los productos naturales cada vez son más imprescindibles en el mercado.

Dentro de esta creciente tendencia, Belius eCosmetics ofrece una gama de pintalabios elaborados al completo con productos vegetales, ecológicos y libres de parafinas y colorantes sintéticos. A pesar de la creciente consciencia acerca de los beneficios de consumir una cosmética natural, ¿Cuáles son realmente los ingredientes que ayudan a mejorar la salud? Desde Belius eCosmetics explican qué aporta cada uno de los ingredientes en los labiales:

Aceite de almendras: tiene un excelente poder hidratante gracias a su alto contenido en ácidos grasos insaturados. Es uno de los aceites naturales más hidratantes que existen, por eso es un excelente aliado para las pieles secas. Además, realiza la función de barrera protectora contra agentes externos perjudiciales.

Aceite de rosa mosqueta: al igual que el aceite de almendras, aporta gran hidratación a los labios por su contenido rico en ácidos grasos. También ayuda a mejorar la elasticidad y a la regeneración de las diferentes capas de la piel. Es uno de los mejores ingredientes antienvejecimiento.

Manteca de karité: contiene numerosas vitaminas beneficiosas para el cuerpo humano. De esta forma, es un excelente regenerador celular y un gran aporte de elasticidad a los labios. Este ingrediente ayuda a hidratar, calmar la piel y proteger de los rayos UV. La manteca de karité es muy útil para los labios resecos por el frío.

Aceite de girasol: es un gran aliado contra la sequedad de los labios, pues es absorbido rápidamente por la piel y es muy duradero. Gracias a su contenido en Vitamina E, se convierte en uno de los mejores antioxidantes que existen.

Aceite de oliva: se caracteriza por tener numerosas propiedades para la salud. Cura labios agrietados, cortados, resecos y quemados, además de hidratarlos en profundidad. También ayuda a proteger los labios de factores externos que los debiliten, como el frío o el calor.

Aceite de ricino: se caracteriza por su resistencia. Es muy difícil eliminarlo si no se lava, por lo que sus poderes protectores son muy significativos. Gracias a su contenido en ácidos grasos, aporta un brillo natural a los labios, mejorando así el aspecto exterior de los labios mientras fortalece también la salud de la piel.

Aceite de abissinian: este aceite no deja sensación residual aceitosa porque se absorbe fácilmente por la piel, aportando suavidad e hidratación al instante. Gracias al aceite de abissinian los pintalabios aportan brillo y luminosidad para que los labios luzcan sanos y bonitos.

Vitamina E: La vitamina E es un ingrediente imprescindible para combatir la contaminación provocada por agentes externos. Además, la vitamina E funciona como “aftersun” para proteger de los efectos nocivos del sol. Asimismo, también ayuda contra los daños que el estrés o algunas afecciones provocan en el cuerpo humano.

