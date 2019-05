Medio millar de emprendedores y mucho Networking en la Terraza Liquid 41 Comunicae

viernes, 24 de mayo de 2019, 10:39 h (CET) Medio millar de profesionales, empresarios y directivos han confirmado su asistencia, al Macro Business Afterwork organizado por Eventos y Networking, el 30 de mayo, en la nueva terraza Liquid 41 del Hotel Puerta de América de Madrid Llega una nueva edición del Macro Business Afterwork, evento de referencia en el mundo empresarial, organizado por Eventos y Networking, dirigido a profesionales y directivos que quieren ampliar su red de contactos profesionales, de una forma diferente. Evento ideal para desconectar después de una larga jornada laboral y tomar algo junto a otros empresarios, compañeros de trabajo, conocidos o amigos, aprovechando para generar nuevos contactos profesionales de calidad, que podrían convertirse en un futuro en proveedores, colaboradores o clientes.

En esta nueva edición, el lugar seleccionado es una la nueva terraza de Madrid, Liquid 41, sita dentro del Hotel Puerta de América, que fue inaugurada recientemente (el Día de la Madre) y que ha costado su construcción cerca de un millón de euros, sin duda, uno de los lugares de referencia para este verano 2019 en la Capital de España. La espectacular terraza cuenta con cómodos y coloridos sillones, espacios amplios, canales de agua, climatización e incluso con una piscina.

Coordenadas

El evento tendrá lugar el jueves 30 de mayo, a partir de las 20:30 horas, en el Hotel Puerta de América de Madrid, sito en la Avda. de América, 41. El propio hotel dispone de parking propio y en los aledaños (parte trasera del hotel) también podrán aparcar sus vehículos, es zona azul y verde y están ubicados fuera de «La Almendra». Metros cercanos: Cartagena L7 y Avenida de América. Los organizadores han pensado en todo, y si saliera una noche fría o lluviosa, tienen un plan B preparado, porque además de ser una terraza climatizada, también se dispondría de una gran zona dentro del propio hotel.

Programación

Se trata de un evento sin conferencias, sin aburridas charlas comerciales, donde solo habrá cabida para el Networking. La apertura de puertas será a las 20:30 horas. A esa misma hora, se abrirán tanto la barra del bar como las mesas expositoras. Entre las 21:30 horas y las 22:30 horas, será cuando el servicio del hotel servirá un picoteo a los asistentes y a partir de las 23:00 horas, los asistentes podrán pasar a la zona interior del hotel y seguir haciendo Networking, escuchando música y tomando algo hasta la madrugada.

Sorteos y tarjetas de visita

Se trata de un evento de Networking, donde los asistentes no deben olvidar llevar sus tarjetas de visita. Tarjetas que les servirán para participar en los sorteos que ofrecen las empresas expositoras, que quieren premiar la visita de los asistentes a sus respectivos stands, como por ejemplo Julio Gysels, que sorteará entre los visitantes que dejen su tarjeta de visita en su urna; una entrada VIP (valorada en 597 €) para asistir al "Business Intensive Madrid" www.AcademiaEmpresarial.es y una cena para dos personas (Cheque Regalo), entre otros obsequios. Por su parte, Borja Clavero de Banco Mediolanum, sorteará entre los visitantes de su mesa expositora una estupenda cámara GoPro. Intelligent Marketing Solutions, especialistas en posicionamiento web, en esta ocasión dará colorido a su stand, con un carrito de palomitas y obsequiará a todos los que se acerquen con un cubito de palomitas recién hechas. Por su parte, el organizador, premiará al asistente que suba durante el evento una foto a twitter con el hasthag #Afterwork30m y sea el más retuiteado, con una página de publicidad en la edición de julio de la revista Eventos y Networking.

Confirmación plaza

Como en ocasiones anteriores, la asistencia al Business Afterwork será gratuita, previa confirmación de plaza. Para asistir al evento, es esencial confirmar asistencia a través de la web de Eventos y Networking o de la plataforma Eventbrite. Todos los asistentes podrán disfrutar de un estupendo picoteo, cortesía del servicio de restauración del Hotel Puerta de América, habrá buena música de fondo, photocall, sorteos de los patrocinadores, algunas sorpresas que aún no se pueden desvelar y muchos emprendedores, profesionales y empresarios con ganas de hacer Networking.

Mesa expositora

Las empresas pueden seleccionar esta opción de participación en el evento para ser visible a todos los asistentes al Afterwork. En ella podrás tener personal auxiliar, un roll up, folletos o productos y recibir a sus invitados y clientes. Además de la opción de la mesa expositora, los organizadores cuentan con un dossier completo sobre otros formatos de patrocinio, para que los interesados puedan ser visibles a miles de empresarios.

Agradecimientos

El Macro Business Afterwork cuenta con 500 profesionales, emprendedores y empresarios que han confirmado su asistencia gracias al apoyo de empresas como Networking 3.0, La Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), Urban Lab Madrid, Cultura Emprende (Radio Intereconomía), Revista Eventos y Networking, Polar Marketing, todonetworking, Have a Look, Quality Lux, Polar Marketing, ACB Abogados Consumo & Banca, Julio Gysels, Ana Velázquez Comunicación Digital, Pymes Unidas, Banco Mediolanum, Intelligent Marketing Solutions, FEPED (Foro de Emprendedores y Pymes en las Economías Digitales) y Negocios y Estrategia Business School.

Próxima cita

El próximo evento de Networking en Madrid, en esta ocasión Eventos y Networking será uno de los colaboradores, será el 20 de junio a las 20 horas, en la Fashion Law Edition organizada por Networking 3.0 y la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA MADRID) entre otros.

Si se quiere saber más sobre el organizador, puedes acceder a la siguiente noticia. Para más información sobre patrocinios o mesas expositoras en el Macro Afterwork de 30 de mayo, los lectores pueden hacerlo a través del correo electrónico acm@eventosynetworking.com.

Vídeos

