jueves, 23 de mayo de 2019, 17:18 h (CET) El Casino de Salamanca ha acogido el arranque de la quinta temporada de las jornadas "Fast Forward Sessions" con un programa de formación gratuito para PYMES que incluyó ponencias de expertos en Marketing, un taller práctico para poder hacer un Plan de transformación digital, y tutorías para solucionar las dudas de la sesión Casi un centenar de empresarios y PYMES salmantinas acudió a la nueva cita del programa de formación digital gratuita que Vodafone mantiene operativo desde octubre del 2015 y que, en esta ocasión, comenzó con la ponencia “Actitud emprendedora para hacer crecer tu empresa en la era digital”, del Profesor, Consultor y Coach, Jesús Rivas Luis, a la que siguió un análisis sobre “Cómo desarrollar una estrategia de marketing de contenidos para atraer a tus clientes”, del CEO de Three Little Pigs, Juan Carlos Sánchez.

Tras las dos charlas, los asistentes participaron en un taller práctico sobre la transformación digital impartido por la Directora en Madrid de Foxize.com, Miriam García Armesto, que ha concluido con una sesión de Fast Mentoring por grupos para solucionar todas las dudas.

La nueva temporada de esta iniciativa llegó a la capital salmantina con el patrocinio de Vodafone y la colaboración de Google, Western Digital, MuyPymes, Ibercaja y Bosch, así como la de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (AESCO), la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, la Asociación de Empresarios Hostelería de Salamanca.

Este “road show” formativo tendrá continuidad con próximas convocatorias en Vigo, Granada, Madrid, Castellón y Zamora, e incluirá como novedades el sorteo de sesiones de coaching online para ayudar a digitalizar un proyecto empresarial de forma personalizada, además de la retransmisión especial de un evento online que se difundirá en streaming.

Hasta la fecha, el programa Fast Forward Sessions ha permitido asesorar a más de 3000 empresas y profesionales autónomos, con eventos en 38 ciudades españolas distintas, que también se retransmiten en directo en la web vodafonefastforward, donde los vídeos tutoriales quedan alojados para cualquier persona o empresa interesada.

