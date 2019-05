Compartir riesgos y ganar competitividad, ventajas al externalizar servicios logísticos, según Ayming Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 16:50 h (CET) Durante la jornada, se han analizado cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector en España: clientes, medio ambiente y digitalización. La necesidad de contar con personal formado es una de las claves para el desarrollo de estos sectores en el futuro, y esto pasa por una mayor comprensión sobre a qué se dedica la industria del transporte y la logística El auditorio de ICEX España Exportación e Inversiones ha acogido la jornada “España como eje global de transporte, distribución y logística”, organizada por este organismo junto con la Cámara de Comercio Hispano Danesa, en el que ha participado Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial.

Durante este evento, expertos del sector del transporte y la logística han analizado la situación actual de España dentro del mapa mundial y los retos futuros a los que deberán enfrentarse ambos sectores en materias de fiscalidad, transporte de mercancías peligrosas o uso de drones, entre otras.

La presentación de la jornada ha estado a cargo de María Jesús Fernández, directora ejecutiva del ICEX Invest in Spain, y Marianne Koefoed, presidenta de la Cámara Hispano Danesa.

A continuación, Miguel Juan Jiménez Rollán, subdirector editorial en el Grupo Diario, ha moderado la primera mesa redonda titulada Medidas y planes a nivel mundial. En ella, han participado como ponentes: Emilio de la Cruz, Sales director en Iberia Cluster; José Ramón Diez Viejo, director de Ventas de Soluciones en ISS España; Pablo Fernández de Ripoll, abogado especialista en temas navieros; Javier Gómez Yagüe, teniente coronel del Ministerio de Defensa; Tomás García Martín, director del Grado en Transporte y Logística en la Universidad Camilo José Cela, y David Puentes, director de Business Consulting en Ayming.

Durante la intervención de los ponentes, se ha recordado que España es un punto clave para la entrada y salida de mercancías, y esto hace que nuestro país deba de enfrentarse a tres retos fundamentales: conectar al cliente de origen con el de destino; los cambios legislativos en materia medioambiental y la digitalización de sector que permita la colaboración entre organismos. En este sentido, otro de los puntos de debate ha sido la externalización de servicios de logística por parte de las empresas, un aspecto que debe valorarse de forma interna pero que las empresas suelen poner en práctica con un doble objetivo: compartir riesgos y ganar competitividad.

Otra de las ideas que se han puesto sobre la mesa ha sido la necesidad de contar con personal formado, que pasa porque los más jóvenes comprendan a qué se dedica el sector del transporte y la logística. La falta de personal cualificado no sólo responde a un tema de falta de conocimiento sobre el sector, sino también a las bandas salariales que ofrecen actualmente las empresas, así como a los horarios, al ser sectores donde se trabajan 24/7. Todo esto hace que resulten poco atractivos para trabajar.

El futuro de sector logístico ya ha llegado

A continuación, Gema Sanz, responsable de desarrollo de negocios en Madrid Network, ha moderado la mesa titulada Experiencias y herramientas, visiones a futuro, donde se han analizado ejemplos prácticos de nuevos conceptos en materia de innovación en el sector logístico.

Javier Brun, director comercial de The Cloud Group, ha asegurado que, en materia de drones, España se enfrenta a un reto legislativo importante y que ´en su futuro, serán clave su eficiencia y el tiempo que empleen en las entregas'. Tras él, ha intervenido Daniel Criado, Business Development Manager en Suardiaz Group, quién ha explicado cómo una autopista del mar puede aportar valor al transporte terrestre reduciendo el impacto ambiental que supone el tráfico rodado y evitando el colapso de carreteras.

Por su parte, Mª Victoria Gregorio, directora comercial en ExPro Outsourcing, ha asegurado que las pymes también tienen sus propias necesidades logísticas y que el sector debe ser capaz de darles respuesta, para lo que es fundamental ser flexibles y poder crearles un 'traje a medida´ que resuelva sus problemas.

Vicente Peláez Pérez, fundador de Serviley y socio de Lawyou, ha sido el responsable de poner la nota legal, asegurando que en caso de conflicto siempre se puede recurrir al arbitraje como vía para solucionarlo. La accesibilidad a esta vía garantiza que cualquier empresa pueda acudir a él.

Por último, la experta en Big Data e IA aplicada a la movilidad, Dácil Borges, ha explicado a los asistentes cómo la información procedente de distintos ámbitos puede aplicarse a la resolución de un problema logístico concreto.

