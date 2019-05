Tendencias de anillos de compromiso en 2019: Joyería Clemència Peris Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 16:15 h (CET) ¿Se está buscando anillo de compromiso? La época más fuerte para pedir matrimonio ha dado el pistoletazo de salida. Por ello, la joyería Clemencia Peris descubre los anillos de compromiso para este 2019 "Los mejores anillos de compromiso para pedir matrimonio este 2019".

La época más fuerte para pedir matrimonio ha dado el pistoletazo de salida. Por delante quedan los meses del año en donde se producen más pedidas de mano, y es que, primavera, verano, navidad y fin de año son los momentos favoritos para muchos para dar el gran paso.

Un paso que conlleva encontrar el anillo de compromiso perfecto. En Clemència Peris son expertos en el diseño y creación de anillos de pedida. Piezas que responden a distintos estilos y personalidades con el objetivo de que cada uno encuentre el anillo de compromiso perfecto para la mujer de su vida.

Se trata de piezas realizadas a mano por expertos joyeros en las que la calidad, la dedicación artística y la precisión artesanal son la base de cada una de sus creaciones desde 1979.

Según afirma la firma de alta joyería, este año, "la tendencia en anillos de compromiso no solo tendrá los diamantes como protagonistas absolutos, sino que las piedras preciosas se abrirán hueco para formar parte de los anillos de pedida más deseados". Una tendencia que viene repleta de clásicos reinventados, solitarios triples, anillos con piedras preciosas, alianzas de diamantes y anillos de oro negro. Diseños con los que el "sí, quiero" está más que asegurado.

Entre los anillos de compromiso más deseados para pedir matrimonio este 2019 se sitúan:

Los solitarios de compromiso tradicionales. Es decir, el clásico anillo de pedida pero reinventado con un diseño exquisito y con líneas finas y elegantes. Tendrán mucha presencia los solitarios con diamante talla oval y talla princesa.

Los solitarios de compromiso con zafiros. Cada vez más, las piedras preciosas se imponen en el mundo nupcial. Este año, los anillos de compromiso con zafiros azules, rubíes y esmeraldas tienen el éxito garantizado.

Solitario con triple diamante. Ni uno, ni dos; son tres los diamantes que toman la cima de este precioso diseño. Un solitario que triplica su belleza y que es perfecto para aquellos que buscan sorprender a sus parejas con un diseño realmente único.

Anillos de oro negro. Una de las especialidades de Clemència Peris. Tal y como afirma su diseñadora, "el oro negro de 18kt cada año gana más fuerza en el sector nupcial. No solo en los anillos de boda, sino en anillos de compromiso estilo solitario y estilo alianza". Una opción perfecta para los amantes de piezas exclusivas e innovadoras.

Alianzas de diamantes. Son muchos los hombres que en vez de apostar por los tradicionales solitarios, prefieren decantarse por las alianzas de diamantes. Y aunque las clásicas siguen teniendo muchísimos adeptos, también se abren paso otros tipos de alianzas de diamantes como son las alianzas con piedras preciosas, las alianzas de oro negro y las alianzas con diamantes negros.

Diseños disponibles a través de la shop online de la firma: www.clemenciaperis.com donde recientemente han introducido una sorprendente novedad, vídeos para que sus clientes puedan ver cómo quedan puestos sus piezas de joyería. Una plataforma en la que se puede encontrar una amplia colección de anillos de compromiso, de alianzas de boda y de todo tipo de joyas perfectas para distintas ocasiones.

Calidad e innovación para dar forma al que será el anillo de pedida que marcará el inicio de muchas historias de amor.

Ventajas de comprar en www.clemenciaperis.com: cambio de talla gratuito, financiación, envío gratuito + seguro de envío desde Barcelona a todo el mundo, garantía de 2 años, impuestos incluidos y política de devolución.

Sobre Clemència Peris

La firma Barcelonesa Clemència Peris goza de un renombre y un prestigio internacional, no solo debido a la perfección de sus piezas de joyería y de la excelencia en su Savoire-faire. Dicho renombre se sostiene en los valores artísticos de los fundadores de la empresa desde 1979 y en la esencia familiar de la gestión de la misma, que ha permitido dotarla de una independencia artística total.

Todas las joyas están diseñadas y confeccionadas a mano, en su propio taller. Fruto de la larga experiencia de la firma, la ilusión y el saber hacer, han elevado las piezas de Clemència Peris a la máxima excelencia en su sector.

El Sello Clemència Peris se dirige con fortaleza hacia el futuro gracias a su continua investigación e innovación utilizando materiales nuevos, siempre caracterizados por una calidad indiscutible de máximo nivel. Clemència Peris produce colecciones en pequeñas series, esto hace que sus creaciones sean excepcionales y sus diseños estén por encima de las modas pasajeras.

La diseñadora, fue galardonada con el primer premio a nivel nacional de joyería, organizado por la firma “De Beers” dirigida a futuros referentes de la joyería española. Además, Clemència Peris, en el concurso “Diamond Awards 2000”, fue finalista entre los 50 mejores diseñadores de todo el mundo, siendo ella la única española.

