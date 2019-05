Allianz Partners organiza el Desayuno Allianz sobre medios de pago y reúne a expertos de la banca en España

Este miércoles 22 de mayo ha tenido lugar el primer Desayuno Allianz que ha congregado a expertos del sector de la banca en España y en el que se ha presentado un Estudio sobre Medios de Pago realizado en 13 países sobre más de 15.000 usuarios El Desayuno ha tenido lugar en las oficinas de Allianz en Madrid y se ha centrado además, en el análisis de los hábitos digitales de los usuarios de medios de pago y tendencias del mercado en relación a la Experiencia de Cliente.

El acto ha sido inaugurado por Ramón Álvarez Castañon, Director Territorial de la Zona Centro en Allianz y ha contado con ponentes expertos en el área de la consultoría estratégica para el sector financiero y la banca. Entre ellos, Nicolás López, Partner y Head of Customer Experience in Financial Services Practice in EMEA de la consultora Bain & Company que ha abordado de manera exhaustiva la evolución de los hábitos digitales del usuario de la banca en España y Carlos Monserrate, Director de Desarrollo Comercial de Clientes Particulares de Bankia que se ha centrado en destacar las claves para la gestión de la Experiencia de Cliente en el sector.

Junto a ellos, Antonio Herrera, Head of Banks, Insurance & Corporations de Allianz Partners ha tenido oportunidad de presentar de forma sumaria las principales conclusiones del estudio sobre medios de pago. La agenda ha concluido con la presentación de uno de los beneficios más valorados por los usuarios, la Teleconsulta, a manos de Andrés Sánchez-Cid, Manager of Health Products de Allianz Partners.

El encuentro se lleva a cabo en un momento en el que la revolución de los usos y costumbres de los usuarios de la banca está viviendo un auténtico cambio.

Todos los intervinientes han coincidido en que el paso de la banca tradicional a la banca online no significa el destierro de los canales físicos tradicionales como las sucursales, sino la necesidad de hacer convivir todos los canales en un modelo híbrido para asegurar el éxito.

Antonio Herrera, Head of Banks, Insurance & Corporations ha destacado la importancia de los beneficios asociados a los medios de pago como una manera de aportar valor añadido y mejorar la Experiencia de Cliente y su satisfacción. “La teleconsulta médica como beneficio asociado al medio de pago, ofrece al usuario medicina privada al alcance de su mano. Estamos viviendo un momento de máximo auge en Estados Unidos de esta herramienta y es una tendencia que se extiende también en Europa”.

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

www.allianz-assistance.es

