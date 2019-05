Diariovoz Almería desea abrirte sus puertas

Maribel Cerezuela, no utiliza fotos y sí hermosos dibujos para darse a conocer. No quiere ser famosa pero sí dar a conocer a escritores sin demasiada fama ni oportunidades.



Amante del Sol, la naturaleza y los animales, así vive en Almería mi buena amiga, tomando cafecito a diario en las terrazas y llevando Diariovoz.



Te invitamos a conocerla.



Según ella, -Tuve la suerte de tener verdaderos amantes de la literatura desde el colegio que hicieron que me aficionara. No he dejado de leer.



Me atreví a editar un libro de poemas recopilatorio de todo lo que escribo a diario por Internet, pero soy consciente de mi mediocridad. Razón de más para seguir leyendo.



Este domínio de Diariovoz lo creé primero a través de AERED, la empresa de un amigo de Málaga que sabe inglés en el año 1999 que se llamaba LA VOZ DE LA COMETA. TU VOZ EN INTERNET y con google desde el 2013. Pero las fechas no dicen mucho. Tuve la suerte de tener conexión a Internet con servidores como Auna, Arrakis, Terra, Supercable, Madresol… desde el año 1986.



El único requisito, al ser Taller Literario es participar enviando sus escritos originales o permiso del autor a maribel.cerezuela@gmail.com, Se publica todo. Nadie, como le pasara al mismo Neruda o Saramago, sabe qué va a pasar con su obra. A ellos le censuraron la publicación hasta que una editorial tuvo el acierto de decir Sí.



Como la revista está en Facebook, como muro particular y como revista literaria, tenemos suscritos 5000 personas, de las cuales, la verdad es que a diario entran en la página una media de cien personas. Este volumen varía mucho dependiendo del autor como ocurre com los vídeos de David González que las visitas oscilan desde las 760 a 1200.



Recomiendo leerla porque queremos dar a conocer el esfuerzo y las publicaciones de todos los escritores. En este mundo de las nuevas tecnologías y del acceso a la lectura on line, toda publicación y ayuda es poca. El tiempo se encargará de poner a cada autor en la cumbre o pasará a segundo plano, pero jamás caerá en el olvido porque ahí está diariovoz.org para darlo a conocer. Hasta el año 2008 publicamos en papel en revista formato 17x21 con 240 páginas. Con la crisis solo publicamos en Internet y cada autor, cuando puedo se autoedita o tiene la suerte que editoriales como Alhulia, el Instituto de Estudios Almerienses, la editorial de la Universidad de Almería, etc. le publiquen y apuesten por su obra.



Mis preferencias son la poesía y la fotografía, pero si se da un repaso a todo lo publicado hay muchos relatos, artículos de opinión, publicidad de libros publicados, artículos de ajedrez, menos artículos periodísticos sobre política nacional o internacional hay un poco de todo. Como decía este dominio es también un taller literario. Todo tiene cabida.



Si algo tengo claro es que cada autor que conozco va venciendo miedos a la red y teniendo su propio dominio o página web en Internet, por tanto no pasaría nada. Alguno como José Antonio Santano o Pilar Quirosa, Guillermo de Jorge, me añorarían dos semanas pero a la tercera la vida continúa. Siempre he procurado hacer lo que me hace feliz, si llego a dejarlo mal asunto, salvo, eso sí, mejoraría mi economía y tomaría más el sol.



Cada año pago cortos de publicidad, con foto, texto, cualquier excusa es buena para invertir en AdWords de google para estar en los lugares más punteros de las letras. Pero no vivo de Internet por tanto no promociono lo que una página como la mía debería de hacer. Seamos realistas, diariovoz.org es un domino particular, no soy empresa, por tanto siempre va a tener las carencias que nunca tendrá un periódico o una revista que vivan y trabajen por y para la red.



Y ante la pregunta de si es satisfactorio una revista contesta que “siempre”, - si no fuese así no la tendría. Pero hablo de satisfacción personal, en lo económico es un gasto que algunos aguafiestas dicen que es del todo inútil por la gran rivalidad de mercado que existe, pero la constancia también es un handicap. He visto nacer muchas revistas como la mía y desaparecer en menos de dos años. Son ciclos. Lo importante es hacer lo que me gusta.



En la época de lavozdelacometa.org mi primera revista en Internet tuve la suerte de los comienzos de la red con un foro muy activo en Melodysoft que se hablaba de todo y se promocionaba todo el Arte en general, y artículos de opinión sin censura, pero solo editábamos en papel la parte de literatura. Por tanto llegué a la conclusión que lo mejor era reducir el dominio a lo que más placer nos daba a todos. LA LITERATURA.



La red es inmensa, el trabajo para realizar es infinito. Animo a los amantes de la literatura a tener su propia página de difusión de su obra. Si no publicas en Internet no existes. Sea como blog de difusión, como domino propio o como periódico o lugar de encuentro. Lo importante es PARTICIPAR. Por último, un consejo, no dejarla morir. Hay que actualizar cada semana con artículos nuevos o como mucho cada dos semanas. Aquí no se toman vacaciones.