WebFOCUS de Information Builders: FrontRunner en Business Intelligence por cuarta vez consecutiva

Los usuarios identifican a la compañía como líder del sector basándose en la funcionalidad y el soporte ofrecidos Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, anuncia que su plataforma de BI y analytics WebFOCUS ha sido reconocida por Software Advice como FrontRunner en Business Intelligence, basándose en los análisis de los usuarios finales y los datos de producto publicados en Software Advice, Capterra y GetApp, propiedad de Gartner.

Pensado para ayudar a las organizaciones a evaluar productos de software, Software Advice publica su informe de FrontRunners® en Business Intelligence bianualmente, basándose en las evaluaciones de cientos de usuarios finales de soluciones de BI. Uniendo los análisis validados de usuarios individuales y fuentes de datos públicas, el informe FrontRunners ofrece una imagen basada en datos de un producto en el mercado en ese momento. El informe de BI examina cómo las soluciones del mercado cubren las necesidades para una serie de funcionalidades clave, incluyendo analytics embebido, cuadros de mando personalizados, analytics visual, funciones de colaboración y preparación para el autoservicio de datos.

Con su diseño flexible y escalable, WebFOCUS sigue cubriendo estos requerimientos y permite a las compañías utilizar datos fiables para crear información sobre la que pueden actuar para lograr resultados de negocio. La solución permite crear, compartir y utilizar este contenido de manera dinámica y analítica, tanto dentro de las empresas como fuera de sus instalaciones, asegurando que la información relevante está accesible para cualquiera que pueda necesitarla. Como resultado de las últimas actualizaciones, WebFOCUS también cuenta con capacidades avanzadas de ciencia de datos, llevando el poder de la inteligencia artificial (IA), el machine learning y el análisis predictivo a cualquier cantidad de usuarios sin necesidad de que tengan formación específica.

La metodología de FrontRunners evalúa los productos según dos parámetros: usabilidad y usuarios que la recomiendan. Basándose en análisis de 104 clientes de Information Builders, WebFOCUS ha puntuado alto entre los fabricantes de soluciones empresariales, con 4,42 sobre cinco estrellas. Para el informe de FrontRunners, la plataforma de BI y analytics ha recibido una puntuación de 4,5 sobre cinco tanto en funcionalidad (un reflejo de su facilidad de uso) como en soporte (basado en la relación calidad precio y en la probabilidad de recomendación).

Frank J. Vella, CEO de Information Builders, asegura:

"Los clientes de Information Builders han hablado, y como resultado WebFOCUS ha sido reconocido una vez más como FrontRunner en Business Intelligence. Nuestro equipo ha trabajado diligentemente para llevar datos fiables y analytics a las empresas de todo el mundo ofreciéndoles actualizaciones innovadoras de nuestra reconocida plataforma WebFOCUS, premiada a lo largo del año. Estoy orgulloso de su trabajo, que se refleja en nuestra posición cada vez más relevante en el último informe de Software Advice".

Visita la website para más información sobre cómo la plataforma de BI y analytics WebFOCUS ayuda a las empresas a utilizar los datos de manera más estratégica dentro y fuera de la compañía, y consulta aquí el informe FrontRunners for Business Intelligence 2019.

FrontRunners constitute the subjective opinions of individual end-user reviews, ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor constitute an endorsement by, Software Advice or its affiliates.