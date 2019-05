Comprarlingotes.com: Precious & Valuable Metals lanza página web

De la mano de Precious & Valuable Metals®, llega Comprarlingotes.com, el nuevo espacio online donde adquirir metales preciosos o alternativos de forma fácil y asequible Tras más de 10 años de experiencia en el sector de la compraventa de metales preciosos, Santiago Sáez lanza su nuevo proyecto web. Bajo la denominación comercial Precious and Valuable Metals® y la URL Comprarlingotes.com, este nueva tienda online pone a disposición de inversores, coleccionistas y aficionados, un gran y exclusivo catálogo de todo tipo de metales a variados precios.

Con un práctico e intuitivo diseño, en la web destacan los colores naranja y blanco, para una mayor legibilidad. En el menú principal, los productos se dividen según metal; incluyendo un apartado de blog y de información para realizar una compra. El objetivo no es otro que el de facilitar el proceso y acabar con el miedo a adquirir metales preciosos de forma online.

“En Comprarlingotes.com, garantizamos compras completamente seguras, y envíos muy rápidos, siempre mensajerías urgentes y aseguradas 100%”, explica Santiago. “Nuestro punto diferencial quizás sea que vendemos productos para coleccionistas, como lingotes y cubos de metales raros o muy poco habituales: tugnsteno, indio, bismuto, zinc, etc”.

La sede física se sitúa en Sevilla, sin embargo, se sirven pedidos a cualquier punto de España y Europa.

Hace tiempo que la inversión en metales preciosos dejó de ser cosa de personas de alto poder adquisitivo. Se trata de un afición creciente entre pequeños inversores, coleccionistas de monedas y metalees, amantes de la historia y el arte y que, además, ofrece la posibilidad de ganar dinero con su futura reventa. “Una tendencia creciente es comprar metales preciosos de cara a la jubilación, como alternativa al plan de pensiones”.

Comprar lingotes con un punto diferencial

El catálogo de Precious and Valuable Metals incluye lingotes y monedas en plata y oro, así como lingotes del resto de metales preciosos, como platino o paladio. Pero la lista es mucho mayor si se habla de metales alternativos: titanio, cobre, aluminio, bronce, etc, son solo algunos de los metales que pueden adquirirse en Comprarlingotes.com. Gran parte de ellos, respaldados por las principales casas de la moneda nacionales y prestigiosas refinerías internacionales de metales preciosos como Argor-Heraeus, Umicore, IGR (Istanbul Gold Refinery), etc.

Pero la gran variedad de metales no es la única ventaja diferencial de Comprarlingotes.com respecto a sus competidores. “Entre nuestros productos, el cliente puede encontrar metales alternativos en formatos nada comunes, como como lingotes redondos o cubos del metal correspondiente”.

En caso de estar interesado o tener alguna duda, sugieren contactar con ellos llamando al 636 05 32 62 o escribiendo a comprarlingotes@yahoo.com