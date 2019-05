Fundación COPADE pone en marcha una campaña solidaria de donación de quinoa Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 12:34 h (CET) Las donaciones se repartirán en sacos de este producto e irán destinadas a comedores sociales, personas desempleadas y pensionistas Las personas y entidades interesadas en beneficiarse de esta campaña podrán pasar a recoger las donaciones en la sede de Fundación COPADE, en Madrid Fundación Copade, gracias a la donación altruista de Arte Latino, ha puesto en marcha una campaña solidaria mediante la donación de quinoa para personas desempleadas, pensionistas y comedores sociales.

En concreto, la quinoa ha sido cultivada en el altiplano andino y procede de la Fundación ecuatoriana Maquita Cushunchic, que nació de un esfuerzo asociativo y solidario de comunidades de base y organizaciones populares para promover la producción sostenible y el Comercio Justo. Se trata de un producto BIO de Comercio Justo que Fundación COPADE importa bajo la marca Tierra Justa y que está disponible a través de su tienda online.

Las donaciones se repartirán en sacos de 5 kilos de este producto por persona (aunque en el caso de los comedores sociales la cantidad disponible será mayor) y las personas y entidades interesadas, podrán beneficiarse de la campaña hasta el 28 de junio o hasta fin de existencias. Para ello pueden ponerse en contacto con Fundación COPADE en el teléfono 914 15 54 05, o en el email pedidos@copade.org. Una vez reservada la donación de quinoa, podrán pasar a recogerla de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a dos de la tarde en la sede de la Fundación, en Madrid. En el momento de la recogida bastará con presentar cualquier documento que acredite su situación, como la tarjeta de demanda de empleo, pensionista, etc.

“Con esta campaña tenemos un doble objetivo: en primer lugar, ayudar a todas las personas que lo necesiten y, en segundo lugar, favorecer a los pequeños agricultores que actualmente son los principales productores de quinoa, promoviendo el Comercio Justo dentro de un mercado solidario”, explica Javier Fernández, Director General de COPADE y presidente de FSC España.

Casi todos los nutrientes en un solo alimento

La quinoa es un recurso alimenticio natural, considerado como uno más sanos y completos que existen en la actualidad. La Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lo considera un alimento natural de alto valor nutritivo, cuya importancia es cada vez más reconocida en la seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras.

De hecho, es un alimento que se puede ver cada vez más en platos como ensaladas, sopas, con verduras e incluso en postres. Un 'superalimento' que posee un alto contenido en fibra y contiene un alto nivel de proteínas, minerales, vitaminas, fósforo, así como un importante aporte en fibra, que ayuda a controlar los niveles de colesterol y tiene un bajo índice glucémico, muy beneficioso para personas diabéticas y para quienes quieren adelgazar comiendo sano. Al no tener gluten también es un alimento apto para las personas celíacas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.