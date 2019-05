Congreso Mentes Brillantes 2019: 21 mujeres, 21 mentes brillantes Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 11:58 h (CET) Bajo el título 21 Mentes Brillantes, 21 Minutos, 21 Mujeres, el congreso de las ideas vuelve a Madrid con la intención de visualizar referentes femeninos en todos los campos del conocimiento El próximo 28 y 29 de mayo de este año tendrá lugar la novena edición de Mentes Brillantes, donde 21 ponentes expondrán, a través de una temática multidisciplinar, las mejores ideas para cambiar el mundo. Ágatha Ruiz de la Prada, María Marte, Espido Freire, Marieta del Rivero, Gloria Lomana o Rosa María Menéndez, entre otras muchas, compartirán en 21 minutos (tiempo estimado que el cerebro presta la máxima atención), sus ideas y experiencias con el público asistente al evento.

Mentes Brillantes se diferencia del resto de los eventos temáticos posicionándose como el congreso del saber y la creatividad, permitiendo a los asistentes no sólo conocer ideas de primera mano, sino interactuar con sus protagonistas.

El congreso de este año estará formado íntegramente por mujeres, líderes en su profesión, que transmiten conocimiento y generan progreso. De esta manera, los próximos 28 y 29 de mayo, el Teatro Alcázar de Madrid acogerá figuras de gran relevancia en diferentes áreas, que compartirán sus ideas y experiencias con el público asistente al evento.

Con la ayuda de Thinking Heads, TPI ha configurado un potente programa de profesionales que no dejarán a nadie indiferente, estructurado en 5 bloques temáticos repartidos en 3 sesiones: día 28 por la mañana con Cultura y Sociedad y Management; día 28 por la tarde con Emprendimiento; y día 29 por la mañana con Ciencia y Tecnología y Liderazgo.

¿Por qué sólo mujeres?

Es importante visualizar el papel de la mujer en todos los ámbitos del saber para avanzar hacia una sociedad mejor, en línea con las propuestas de la ONU y otras instituciones, que ponen de relieve la necesidad de potenciar la implicación de la mujer, especialmente, en el ámbito de las ciencias o la investigación, por ejemplo. Y desde Mentes Brillantes, cuyo lema es “ideas para cambiar el mundo”, no se podía permanecer ajeno a estas propuestas. Se tenían que sumar al esfuerzo colectivo por evidenciar la actual situación, visualizar la importancia de la mujer y poner su granito de arena con un programa de “mentes brillantes femeninas”, que también sirva de inspiración para las nuevas generaciones.

No en vano 2018 fue bautizado por muchos medios de comunicación como “el año de las mujeres”, destacando así el grito, a veces silencioso, que desde diversos ámbitos se ha expresado para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual. Un papel fundamental que Mentes Brillantes también quiere poner de relieve, centrándose en las “mujeres brillantes” que lideran diferentes campos de trabajo: ciencias, empresa, moda, comunicación... La idea subyacente es visibilizar referentes femeninos que ayuden a acabar con los estereotipos a los que se enfrenta la mujer día a día, tal y como pone de relieve la UNESCO, asegurando que esta es una de las principales razones para que, por ejemplo, el número de estudiantes universitarias sea muy reducido en aquellas disciplinas relacionadas con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), aunque a día de hoy el porcentaje de mujeres con estudios universitarios en general sea mayor que el de los hombres.

Por ello, los referentes son necesarios como potenciador de la incorporación de la mujer en el ámbito de las ciencias, la investigación y el emprendimiento, y Mentes Brillantes ha seleccionado un amplio elenco que tratará temas relacionados con diferentes disciplinas científicas, creativas, filosóficas e incluso relacionadas con la cocina, entre otros temas. De esta manera, el congreso contará con la participación de Ágatha Ruiz de la Prada, Gloria Lomana, Ana Peláez, Espido Freire, Beatriz Prieto, Marieta del Rivero, Úrsula Calvo, Beatriz Magro, Loida Primo, Patricia Ramírez, Daniel Rodríguez, Luisa Orlando, María Marte, Rosa Menéndez, Susana Voces, Flor de Esteban, Sarah Harmon, Carme Artigas, Isabel Aguilera y Cristina Martín, quien presenta y modera el congreso.

Mentes Brillantes cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés y la Fundación Inserta y Fondo Social Europeo, con la colaboración de Thinking Heads, Merbauto Mercedes, Proyect-Art, CEIM, Dircom, y Kom Vida.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma online de El Corte Inglés. Información sobre el evento y programa en www.mentesbrillantes.tv

Datos del evento

Cuándo: 28 y 29 de mayo

Dónde: Teatro Alcázar de Madrid

Horario: Día 28 de 09.30 a 19.00 h y día 29 de 09.30 a 15.00 h

