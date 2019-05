El Sistema Tectum®-Pro de BMI adquiere la certificación técnica del DIT Plus Comunicae

jueves, 23 de mayo de 2019, 12:02 h (CET) El DIT Plus (Documento de Idoneidad Técnica) es una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil de un producto (material, sistema o procedimiento constructivo) para el uso asignado. Evalúa aspectos voluntarios no cubiertos o complementarios a los contemplados por el marcado CE Desde el día 14, el Sistema para Cubierta Inclinada Tectum®-Pro de BMI, ya forma parte de los pocos sistemas certificados con el Documento de Idoneidad Técnica que certifica el Instituto Eduardo Torroja. El DIT Plus incorpora, frente a la otra certificación DIT , que todos los componentes del Sistema poseen marcado CE (Normas Armonizadas).

Para la obtención del DIT Plus se han considerado los siguientes aspectos:

 Cumplimiento de Reglamentaciones Nacionales.

 Utilización del producto. Puesta en obra y limitaciones de uso.

 Mantenimiento y condiciones de servicio del producto.

 Cumplimiento de códigos de buena práctica y normativas de referencia.

 Aspectos relativos a la apariencia y a la estética.

 Prestaciones o características superiores a las requeridas.

 Un nivel mayor de certificación de conformidad.

 Aspectos medioambientales y/o de sostenible (incluyendo análisis del ciclo de vida).

 Otros aspectos no cubiertos por el marcado CE.

Tectum®-Pro es una solución innovadora que integra los materiales más vanguardistas del mercado para la construcción de tejados, tanto con tejas cerámica como de hormigón.

Tectum®-Pro es un Sistema compuesto por films impermeables/transpirables y/o reflexivos, aislamiento, tejas y piezas BMI que, combinadas con otros componentes (cumbreras ventiladas, elementos de fijación, etc…), constituye una de las soluciones más innovadoras del mercado.

El sistema presta especial atención al aislamiento térmico, considerado como una de las medidas de eficiencia energética más efectiva. Tectum®-Pro incorpora el aislamiento moldeado Clima Pro, fabricado en poliestireno expandido (EPS Blanco y EPS Neopor). Este material aislante está moldeado de tal forma que garantice el paso de rastreles entre tejas y con una zona delimitada para el encaje del rastrel, lo que le proporciona numerosas ventajas y prestaciones en aislamiento y estanqueidad.

Otra de las ventajas del sistema es su facilidad de instalación, realizada completamente en seco. Esta solución se instala en la mitad de tiempo que otras soluciones tradicionales (film + aislamiento + doble rastrel + teja), según las pruebas de instalación que la compañía ha realizado en sus instalaciones con montadores

profesionales cualificados. De esta forma el proceso es rápido, sencillo y eficiente y el resultado destaca por su gran durabilidad. Este sistema tiene una garantía de estanqueidad a la intemperie del conjunto de los productos BMI incluidos en este sistema de 15 años.

Sobre Grupo BMI

BMI Group, resultado de la fusión de Braas Monier e Icopal, es el mayor fabricante de soluciones para cubiertas planas e inclinadas en toda Europa. Con más de 150 centros productivos y operaciones en Europa, Asia y Sudáfrica, la compañía reúne más de 165 años de experiencia en el sector. Más de 11,000 empleados forman parte de BMI Group, a través de marcas como Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Masterflex, Redland, Schiedel, Siplast, Vedag, Villas, Wierer y Wolfin. BMI Roofing Systems tuvo una facturación en 2018 de 29m€ y su área de impermeabilización de 7m€. El grupo tiene su sede en Londres.

