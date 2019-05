Nace retocomprasostenible.com, una web especializada en compras sostenibles para todos los consumidores Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 17:45 h (CET) El consumo de moda ha crecido un 400% en las dos últimas décadas. Y la producción de plástico un 900% desde 1980. El impacto medioambiental y el coste humano que tiene el consumo de la moda rápida y de plástico no es sostenible en los próximos años Producimos 80 billones de prendas al año en todo el mundo, la industria textil causa el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono. El portal especializado en compras sostenibles surge ante esta tendencia insostenible para informar y ofrecer a los consumidores alternativas más responsables de compra que respeten el planeta y a las personas.

El 97% de su ropa se produce en Asia donde el 85% de los trabajadores son mujeres que no tienen derechos laborales. Ejemplo de ello fue el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Bangladesh en 2013, que mató a 1100 trabajadores e hirió a más de 2000.

Uno de los tejidos más usados en la industria de la fast fashion es el nylon, un plástico, barato y rápido de producir pero altamente contaminante en su producción y lavado.

Otro de los tejidos más usados es el algodón, un material biodegradable pero que consume mucha agua dulce pudiendo llegar a los 2700 litros por camiseta de algodón. El 90% del cultivo de algodón está modificado genéticamente y es el responsable del uso del 18% de los pesticidas y el 25% de los insecticidas que contaminan acuíferos y hacen enfermar a los habitantes de alrededor.

Para el 2020 se prevé la producción de 500 mil millones de botellas de plástico. El 42% de estos plásticos tienen una vida útil del 15 min y tardan en desaparecer entre 100 y 1000 años.

Muchas veces se sabe el impacto que tienen decisiones de compra pero falta información sobre alternativas para poder cambiar las decisiones. El portal retocomprasostenible.com nace para informar y ofrecer a los consumidores alternativas de compra sostenible: moda sostenible para hombres y mujeres, ropa de algodón orgánico, prendas y accesorios elaborados con materiales reciclado, bolsas y botellas biodegradables y reutilizables.

Todas las decisiones cuentan.

*Fuentes de datos

The True Cost-https://truecostmovie.com/learn-more/environmental-impact/

Greenpeace-https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.