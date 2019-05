Dr Because, una nueva solución discreta para detectar enfermedades de transmisión sexual Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 17:16 h (CET) Primer laboratorio de análisis microbiológicos online, basado en ADN, para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Envío de kits de recogida de muestra a domicilio. Consulta de los resultados en la web. Rápido, confidencial, eficaz y sin salir de casa. Se encuentra en ronda de financiación a través de la plataforma de inversión Adventureros PFP Hoy en día las nuevas app han revolucionado la forma de relacionarnos y por lo tanto de tener relaciones sexuales. Si antes era necesario estar en presencia de la otra persona, ya fuera en un bar, en la tienda del barrio o cualquier otro lugar, es la era del speed dating. Millones de personas deciden a través de apps para ligar si están dispuestos a tener relaciones sexuales con alguien, a menudo en cuestión de segundos.

Hace no tanto el VIH-SIDA causaba terror en todo el mundo entre la población sexualmente activa. Los casos de figuras tan legendarias como Magic Johnson o Freddy Mercury contribuían a la conciencia global, y el uso del preservativo se daba prácticamente por hecho. Pero hoy los jóvenes y no tan jóvenes tienden a despreciar el temor a las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Manuel Causse y Ángel Gallego, fundadores de Dr.Because, cuentan por qué vieron clara la necesidad de mercado. “Los datos son alarmantes” explica Manuel. “Un ejemplo: en España hemos pasado de estar entre uno y dos casos de sífilis por cada diez mil habitantes a tener dieciséis casos por cada diez mil habitantes. Muchos de los cuales, al desconocer su enfermedad, se mantienen sexualmente activos y continúan propagándola”.

“Creemos que la falta de protección respecto a las ETS se explica en gran parte por los avances en la lucha contra el SIDA, que gracias a los medicamentos actuales casi está considerada una enfermedad crónica, aunque no exenta de complicaciones” dice Ángel, y al desconocimiento en general de otras enfermedades, como la gonorrea, clamidias, el papiloma o la sífilis. Contrariamente a lo que la mayoría de afectados cree, infecciones como la sífilis o la gonorrea se transmiten oralmente”.

Una vez confirmada la existencia de un problema de salud pública, Ángel y Manuel identificaron las demandas clave de quienes necesitan hacerse un test por enfermedad de transmisión sexual. “La primera, intimidad: puede ser intimidatorio desnudarse y mostrarse delante de un médico, que nos pregunte con cuántas personas nos hemos acostado o, incluso, tan solo, concertar la cita médica”, comenta Ángel. “También es muy importante la seguridad en el resultado, la rapidez y la privacidad. La gente quiere salir de dudas lo antes posible y tener control sobre qué personas de su entorno están al tanto de la existencia del análisis”.

Para poder ofrecer los resultados más fiables posibles en el menor tiempo posible, Dr.Because cuenta con la tecnología más avanzada, basada en técnicas de amplificación del ADN. A través de la web el usuario puede evaluar, en función de sus prácticas sexuales de riesgo y de los síntomas que presenta, el test que necesita. Una vez realiza el pago, en un plazo máximo de 72 horas le llega a casa un sobre con el kit necesario para realizar a su conveniencia la recogida de muestra que se usará para el análisis.

“Ahí radica buena parte de nuestro éxito” comenta Manuel. Enviamos distintos kits de recogida de muestra, en función de los tipos de enfermedad. Para asegurar un uso correcto nuestros clientes disponen de sencillos tutoriales publicados en nuestra web. También tenemos un acuerdo con Seur que garantiza los tiempos de entrega más cortos posibles. Los resultados se consultan anónimamente desde nuestra web o app”.

Manuel Causse, además de ser el equivalente al CTO y COO de la empresa, es el responsable del Área de Microbiología Molecular del Hospital Universitario de Córdoba, lo que le permite estar “siempre a la última en términos de tecnología disponible, tratamientos, y conocimiento de las patologías que afectan a los pacientes”. Explica, además, que España está entre los tres países de Europa Occidental con mayor prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y que el 40% de los jóvenes españoles, pese a entender que puede contraer una infección, reconoce haber tenido prácticas de riesgo sin protección.

Ángel Gallego, especialista en desarrollo de negocio en el sector farmacéutico, aporta la visión de negocio: “Con la tecnología y el equipo que tenemos a nuestra disposición podemos realizar 26.000 análisis al año, lo que representa una facturación de 4.5 millones de euros. Para nosotros la escalabilidad es un camino claro. Gracias a la experiencia que nos ha aportado recibir clientes desde Polonia y Reino Unido sabemos que replicar el modelo en el resto de Europa es sobre todo cuestión de seleccionar el socio logístico adecuado”.

Cree que los clientes de fuera de Europa “seguramente hayan usado un traductor web para poder encontrarnos, y deben haberlo hecho buscando el tipo de tecnología avanzada que usamos nosotros”. Por ello están traduciendo la web de Dr.Because al alemán, inglés, francés e italiano “de manera que queden cubiertos los mayores mercados lingüísticos de Europa”. A petición de los clientes, la empresa ha empezado además a ofrecer consultas online con el doctor Causse.

Actualmente ambos fundadores trabajan con la plataforma de inversión Adventureros PFP para captar 60.000 euros que destinarán íntegramente a marketing. Manuel Causse, Ángel Gallego... DrBecause. ¿Se convertirá esta startup en un nombre habitual para las nuevas generaciones? “¿Por qué no?”, pregunta Ángel. “A todos nos afecta la salud sexual”.

