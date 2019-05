Las plataformas empresariales digitales son clave para adaptar los procesos al nuevo escenario digital Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 17:16 h (CET) Según IDC Research España, las organizaciones europeas deberán priorizar la adopción de plataformas empresariales digitales que aceleren el proceso de redefinición y puesta en marcha de los nuevos procesos digitales. Para 2023 el 35% de los trabajadores comenzará a llevar a cabo sus procesos con bots u otras formas de Inteligencia Artificial En el informe “Nuevos procesos digitales inteligentes”, realizado de la mano de AuraPortal, IDC Research España revela que las inversiones en materia de transformación digital continúan incrementándose a medida que las organizaciones son conscientes de la importancia de acometer el reposicionamiento demandado por el mercado digital.

Descargar informe aquí.

De este modo, y gracias a estas inversiones, la consultora IDC Research España calcula que, en 2020, al menos el 55% de las organizaciones se habrán digitalizado, transformando los mercados y renovando el futuro a través de nuevos modelos de negocio y productos y servicios habilitados digitalmente. Para ello, es importante que los nuevos portales empresariales faciliten la visibilidad e interacción con el usuario.

El mayor reto que encuentra esta modernización es que muchas organizaciones son escépticas a la hora de abordar la redefinición de sus procesos, puesto que durante años les han demostrado resultados efectivos. "La nueva era digital pone a prueba estrategias, posicionamientos pasados y la forma de trabajo, para sacar lo mejor de las organizaciones y elevarlo hacia nuevos procesos más eficientes, flexibles y rápidos. Los nuevos procesos digitales deben facilitar la cohesión de los aceleradores tecnológicos con los nuevos escenarios centrados en el cliente", explica Emilio Castellote, analista de IDC Research España y autor del informe.

Otro hallazgo del informe de IDC Research España “Nuevos procesos digitales inteligentes” es que dentro de la estrategia digital de cualquier organización deberá prestarse especial atención a la optimización y redefinición de los procesos que tienen que readaptarse a la nueva situación. Según la firma de análisis, los nuevos procesos deberán mejorar los tiempos de respuesta para ser más ágiles, mejorar la eficiencia a través de procesos más simples e incrementar la productividad en la ejecución del proceso.

“Se necesita de automatización de procesos para que los equipos directivos puedan multiplicar la productividad de sus departamentos”, explica Pablo Trilles, CEO de AuraPortal. Al mismo tiempo, “la gestión dinámica de casos en la toma de decisiones rápidas y de forma precisa, gracias a la automatización de los procedimientos, facilita reunir la información necesaria para realizar un trabajo preciso durante su ciclo de vida”.

El 35% de los trabajadores comenzará a llevar a cabo sus procesos con bots u otras formas de Inteligencia Artificial en 2023.

Para IDC Research España, la correcta redefinición de procesos en la era digital implica partir desde una posición capaz de aportar visión global y centralizada. Las organizaciones deberán trabajar el concepto de “plataforma empresarial” como un elemento homogéneo capaz de integrar cualquier capa de datos de manera modular y transparente. Solamente así se podrá construir el escenario inteligente necesario para abordar una primera fase de visión y redefinición de procesos y posteriormente definir e implementar la estrategia digital.

De este modo, IDC Research España calcula en su informe que el 35% de los trabajadores comenzará a llevar a cabo sus procesos con bots u otras herramientas de Inteligencia Artificial para el año 2023. “La Inteligencia Artificial (IA) integrada dota al sistema de capacidad de ver lo que el ojo humano no ve fácilmente. Gracias a su aprendizaje y adaptación, tomará un rol fundamental para la solución de los retos tecnológicos durante los próximos años”, explica Pablo Trilles, CEO de AuraPortal.

La inversión en plataformas empresariales digitales se considera un indicador de cómo las organizaciones están adaptando sus procesos al nuevo escenario digital, aunque habrá una gran diferencia entre la situación de Europa y la de EE.UU: los datos apuntan a que el crecimiento CAGR hasta 2022 es del 12,8% en USA mientras que en Europa Occidental es del 1,8%.

"Las organizaciones europeas deberán priorizar la adopción de plataformas empresariales digitales que aceleren la redefinición y puesta en marcha de los nuevos procesos digitales", como explica Emilio Castellote. Las organizaciones se enfrentan a un mercado global que no entiende de localizaciones geográficas y que impacta por igual a cualquier organización que esté considerando sus estrategias de transformación digital.

El 95% de las organizaciones habrá incorporado nuevos conjuntos de KPI digitales para 2023.

Según IDC Research España en lo que sí invertirán la gran mayoría de empresas será en herramientas KPI digitales que les permita determinar el éxito o fracaso de las estrategias digitales que estén realizando.

Las plataformas empresariales deberán actualizar los interfaces para mejorar la colaboración con el empleado y ayudar a incrementar la eficiencia, productividad y mejorar los tiempos de respuesta. Y las compañías de todos los tamaños deben acceder a estos procesos de automatización: desde corporaciones con millones de procesos y usuarios hasta pequeñas empresas.

Por último, habrá que integrar una capa de inteligencia que facilite la toma de decisiones y recomendaciones automatizadas para impactar en el mercado con la mayor rapidez.

Sobre IDC Research España

En la actualidad, IDC Research España es la firma premium de análisis y consultoría del grupo, siendo un referente en el mercado tecnológico de nuestro país por la elevada experiencia de sus analistas y su cada vez mayor presencia en el proceso de transformación digital de empresas de todos los sectores económicos.

Sobre AuraPortal

AuraPortal es una empresa internacional proveedora de software, reconocida por firmas analistas líderes, gracias a su extrema facilidad de uso, rápidas implementaciones, integración con otros sistemas, escalabilidad y muchas otras características. AuraPortal es una plataforma que ofrece facilidad en el diseño y en la ejecución de todos los procesos operativos, sin importar lo complejos que puedan ser y sin ningún tipo de programación adicional. AuraPortal software BPM ofrece soluciones para empresas de cualquier tamaño: desde corporaciones con millones de procesos y/o usuarios hasta pequeñas empresas.

Para más información, contactar con:

IDC Research España

Laura Torrejón: ltorrejon@idc.com

Teléfono: 917872162/ 600 490 337

AuraPortal

kirsty.roberts@auraportal.com

Teléfono: 962954497

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.